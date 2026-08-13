Ministra Lenia Batres acusa ‘animadversión insana’ de sus colegas

La discusión de la Contradicción de Criterios 91/2026 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó en un enfrentamiento entre la ministra Lenia Batres y varios de sus colegas, luego de que la ponente cuestionara que las objeciones a su proyecto obedecieran exclusivamente a razones jurídicas.

El proyecto, elaborado por Lenia Batres , abordaba la forma en que deben notificarse a las autoridades las sentencias de amparo. Aunque los integrantes del Pleno coincidieron en que la notificación debe realizarse mediante oficio, varios ministros plantearon modificar consideraciones del proyecto.

Lenia Batres cuestionó que algunos ministros inicialmente manifestaran estar de acuerdo y posteriormente se pronunciaran en contra de su propuesta. Ante ello, sostuvo que veía un ánimo ajeno a la discusión jurídica y finalmente anunció el retiro del proyecto.

“Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo y espero sus observaciones y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, afirmó Lenia Batres .

La ministra Lenia Batres también expresó su preocupación por que diferencias ajenas al asunto pudieran influir en las deliberaciones del Pleno.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, intervino para rechazar que la discusión estuviera relacionada con algún otro asunto. Además, precisó que hasta ese momento había tenido conocimiento del oficio mencionado por Batres.

“Me estoy enterando del oficio, en lo personal, ministra, nada tiene que ver. Yo acabo de enterarme”, respondió.

En otro momento de la discusión, Aguilar sostuvo que las diferencias planteadas por los ministros correspondían al análisis del expediente:

“Nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona o en razón de alguna cuestión específica (...) No está involucrado algún otro interés de ningún tipo. Entonces, para no abrir un debate de esto, yo creo que el tema es jurídico”.

La ministra Yasmín Esquivel también rechazó que las intervenciones de sus colegas constituyeran ataques personales contra Batres y calificó de preocupantes las expresiones de la ponente.

“Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios. Entonces, seamos serios, somos serios”, afirmó.

Esquivel añadió que las críticas estaban dirigidas al contenido del proyecto, no a su autora:

“Yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente, de ninguna manera, son expresiones en contra del proyecto que hoy se nos presenta”.

Y remató: “Nuestras propuestas, intervenciones de todos los ministros, son intervenciones sumamente serias, producto del estudio y de la reflexión que aquí se vienen a plantear y no tiene que ver con cuestiones totalmente ajenas”.

Tras el intercambio, Lenia Batres decidió retirar el proyecto y señaló que esperaría las observaciones de sus colegas para presentar una nueva propuesta.

Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en la elección judicial de 2025, ocuparía la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial de 2024, al haber obtenido el segundo lugar en la elección de ministros.

No obstante, la Constitución también conserva la facultad del Pleno para elegir a quien encabece el máximo tribunal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que serán las propias ministras y ministros quienes deberán definir cuál de estos mecanismos prevalece.

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