Anuncia Sheinbaum aumento en becas tras cosecha histórica

La Presidenta Claudia Sheinbaum externó su reconocimiento a los atletas que representaron a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y que dieron al país 407 medallas, motivo por el cual les anunció la entrega de estímulos económicos y el aumento a sus becas deportivas.

La delegación mexicana fue la que cosechó más medallas en la competencia continental que reunió a más de seis mil deportistas de 37 países, colocándose como tricampeón centroamericano con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 más de bronce.

El Dato: La atleta con más medallas de oro en los Juegos Centroamericanos fue la nadadora Celia Pulido, que obtuvo 8 , y su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.​​

Desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, resonaba el choque de las medallas que les colgaban a más de una decena de los campeones que fueron recibidos por la mandataria federal, quien aseguró que lo logrado genera un gran orgullo para el país: “Estamos muy orgullosos de ustedes, del papel que hicieron en los Juegos Centroamericanos, récord de medallas. Y no solamente su esfuerzo personal, —su disciplina, su sacrificio, porque llegar a estos niveles de competencia representa mucho sacrificio personal y de sus familias— sino el orgullo que genera en todo el pueblo de México. Es algo muy hermoso”.

Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), subrayó que ésta fue la mejor actuación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por ese motivo, la mandataria federal instruyó, no sólo dar estímulos económicos a las mejores medallas, como antes se hacía, sino a todas las que fueron ganadas.

La jefa del Ejecutivo, al destacar el triunfo de la delegación mexicana, ayer. ı Foto: Especial

“Por lo regular, solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan. Y hablando con la Presidenta me dice: ‘Yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas’. Así que la sorpresa es que, para los atletas y para los entrenadores, se les van a premiar todas las medallas obtenidas”, dijo.

Los montos del reconocimiento económico corresponden a 15 mil pesos por cada medalla de bronce; 35, por la de plata, y 50 mil para las de oro. Con base en esto, se invertiría un monto de, al menos, 14 millones 450 mil pesos para los campeones nacionales.

Sheinbaum Pardo también anunció que, para el próximo año, incrementarán las becas que reciben las y los deportistas y habló de contemplar un mayor presupuesto para la Conade.

Rommel Pacheco destacó que los embajadores deportivos consiguieron un récord de medallas de oro, además de superar por 23 preseas, la mejor marca histórica total: “Esto no fue producto de la casualidad. Detrás de cada una de estas medallas hubo meses, años de entrenamiento, planeación, sacrificios, lesiones, levantarse muy temprano, competencias, derrotas, triunfos; y que, a pesar de ello, decidieron levantarse una y otra vez cada uno de los atletas”.

El clavadista Osmar Olvera subrayó que los logros obtenidos no fueron producto de la casualidad, sino de la disciplina y entrenamientos, pero también por el apoyo recibido desde el Gobierno para garantizar los recursos requeridos para representar al país.

“Hoy México nos está demostrando que sí se puede, se puede soñar en grande. Sí se puede trabajar por esos sueños, y sí se puede poner a nuestro país en lo más alto. Esta cosecha histórica es de todos: es de los atletas, es de nuestras familias, es de nuestros entrenadores y de nuestras federaciones. Y, por supuesto, de todo México. Ahora sí que, muchas gracias. ¡Viva México! Vamos a seguir apoyando al deporte olímpico y vamos a seguir haciendo historia”, expresó el clavadista.