Presidencia, Diputados y PJ batean plan de Lenia para gravar herencias

El martes, la ministra Lenia Batres argumentó que tanto herencias como recursos heredados de Afore representan patrimonio sin que provenga directamente del trabajo de quien los recibe y defendió los impuestos como mecanismos para la redistribución de la riqueza.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, quien sugirió que las herencias y legados en México, así como las Afores que beneficiarios cobran tras la muerte de un pariente fallecido, deberían pagar impuestos.

Además, sostuvo que tampoco impulsaría que se abra el debate al respecto en el país, aunque la ministra lo haya puesto sobre la mesa.

“No, no estoy de acuerdo con eso… En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión. En nuestro caso, no creemos que deban gravarse las herencias. Que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, sostuvo.

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Aunque la mandataria federal aseveró que no tiene contemplada la creación de nuevos impuestos, afirmó que sí emprenderán algún plan para aumentar los métodos de recaudación.

En este contexto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que exista alguna iniciativa para gravar las herencias y afirmó que la mayoría legislativa no tiene en puerta impulsar una reforma en ese sentido durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

Cuestionado sobre la propuesta planteada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, para aplicar impuestos a las herencias y si ello representaría una invasión de facultades del Poder Legislativo, Monreal Ávila recordó que únicamente quienes cuentan con facultad constitucional pueden presentar iniciativas de ley.

“Los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la Presidenta de la República, los senadores y diputados y los congresos locales. Hasta ahora, no tenemos ninguna intención”, señaló el legislador.

También recordó que días atrás expresó públicamente su postura sobre el tema y reiteró que, en lo personal, no comparte la idea de establecer un impuesto de esta naturaleza.

“De manera personal dije que no estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país”, sostuvo.

Además, indicó que, de no existir iniciativas registradas sobre ese tema, la Cámara de Diputados enfrenta una agenda legislativa amplia que concentrará los trabajos a partir del 1 de septiembre, por lo que no prevé que el Congreso convoque a un periodo extraordinario, salvo que surja algún asunto de carácter urgente.

Por otro lado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que uno de los temas prioritarios del próximo periodo ordinario será la regulación del uso de la inteligencia artificial, asunto que calificó como urgente ante el acelerado desarrollo tecnológico.

Asimismo, informó que se revisará un paquete anticorrupción que contempla reformas a más de 13 leyes y que actualmente se trabaja en coordinación con el Poder Ejecutivo.

Entre las iniciativas que forman parte de la agenda legislativa, también mencionó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, relacionadas con la responsabilidad secundaria de proveedores de servicios de Internet, así como modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Otro de los proyectos pendientes será la expedición de la legislación secundaria derivada de la reforma sobre nulidad por intervención o injerencia extranjera, aprobada durante el periodo anterior.

Jueces, por proteger los recursos de trabajadores

| Por Tania Gómez |

LA ASOCIACIÓN Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se pronunció a favor de mantener la protección de los recursos de las Afores de personas trabajadoras fallecidas en beneficio de sus familiares y rechazó que se pretenda gravar esos recursos con el Impuesto sobre la Renta (ISR).

A través de un comunicado, emitido con motivo de la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la contradicción de criterios 49/2026, la asociación de juzgadores expresó su preocupación por las posturas que plantean considerar esos fondos como un ingreso gravable para los beneficiarios.

El Tip: El ISR se calcula de forma progresiva, no es fijo. Para personas físicas, las tasas van desde 1.92 hasta 35%.

Además, la Jufed sostuvo que los recursos acumulados en una cuenta de Afore forman parte del patrimonio construido por las personas trabajadoras a lo largo de toda su vida y tienen como finalidad brindar protección económica a sus familias tras su fallecimiento.

“Las posturas que sugieren considerar dichos fondos acumulados como un ingreso gravable, bajo el argumento de que el beneficiario no los generó con su esfuerzo, no representan un criterio basado en el respeto a la equidad”, señaló.

La organización afirmó que el Poder Judicial (PJ) debe garantizar la justicia y la seguridad jurídica, privilegiando la protección de los derechos fundamentales por encima de criterios de recaudación fiscal.

“La impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que ensanchen las desigualdades bajo una óptica recaudatoria, sino a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social, de las y los mexicanos”, indicó.