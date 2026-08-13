DEA va por el CJNG y anuncia una ‘cacería global’ contra sus integrantes

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) declaró una ofensiva sin fronteras contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su administrador, Terrance Cole, acusó a la organización mexicana de matar a un número récord de estadounidenses y prometió perseguir a sus operadores, dirigentes, dinero y ganancias mediante una “cacería global”.

El pronunciamiento ocurrió en Tampa, Florida, durante la presentación de la investigación penal contra cuatro mexicanos vinculados por autoridades estadounidenses con el CJNG por cargos relacionados con narcoterrorismo, importación de drogas y tráfico de armas.

“Nunca hemos estado más enfocados en la DEA contra el CJNG y su liderazgo porque están matando a un número récord de estadounidenses”, señaló el funcionario federal.

Cole endureció la advertencia al remarcar que “el CJNG, una organización terrorista extranjera designada, está matando a un número récord de estadounidenses. Son una organización terrorista y serán tratados como tal”, sentenció. También aseguró que la agencia utilizará, junto con sus contrapartes, “toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos” contra sus integrantes.

El funcionario vinculó los arrestos con la ofensiva anunciada días antes en Washington contra la cúpula del CJNG. “La semana pasada los pusimos sobre aviso. Ahora estamos aquí y hemos dado resultados”, afirmó. En aquella comparecencia, autoridades estadounidenses anunciaron 100 millones de dólares relacionados con la persecución del liderazgo de la organización.

Según Cole, la nueva investigación cruzó tres continentes y expuso un intercambio que encendió otra alerta para las autoridades estadounidenses. Operadores del CJNG intentaron entregar metanfetamina y fentanilo a cambio de armamento de grado militar.

“Cambiar un arma que mata a casi 200 estadounidenses cada día por otra no será tolerado”, expresó.

Para sostener esa persecución, la DEA movilizó oficinas en Ciudad de México, Viena, Cartagena, Portugal, Tampa y Nueva York. La investigación también contó con participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Guardia Costera y autoridades de otros países. “Continuaremos la cacería global del CJNG”, aseguró.

Desde el frente financiero, el jefe antidrogas anticipó que Washington buscará reducir los recursos que mantienen las operaciones de la organización. “Seguiremos golpeando su dinero, continuaremos confiscando sus ganancias y salvaremos vidas estadounidenses”, declaró. El objetivo, sostuvo, forma parte de una estrategia federal ordenada para utilizar todas las facultades disponibles contra el grupo.

Washington pretende mantener esa presión sobre la dirigencia y sus redes internacionales. Cole cerró con la advertencia más directa de su participación. “La DEA no descansará mientras el mal amenace a Estados Unidos. Estamos en la cacería, vamos por ustedes”.

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MSL