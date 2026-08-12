Va EU contra 4 del CJNG; negociaban en Europa comprar armas de guerra

Autoridades de Estados Unidos acusaron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de negociar en República Checa la compra de ametralladoras de grado militar, lanzagranadas y hasta morteros para introducirlos a México, a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.

Entre los señalados aparece José Miguel Alvarado Morales, de 23 años, ciudadano de México y Estados Unidos, y ahijado de Audias Flores Silva, El Jardinero, identificado por fiscales estadounidenses como dirigente de una de las facciones del CJNG. Los otros acusados son Édgar Alejandro López Velasco, Noe Díaz Jiménez y Leobardo Gaxiola López, alias Bado. Los cuatro aparecen señalados por delitos relacionados con drogas y tráfico de armas, pero solo tres enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo.

El Dato: El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia ofreció más de 100 millones de dólares en recompensa por información que lleve a la captura de líderes del cártel.

“Estos cuatro acusados conspiraron para traficar ametralladoras de grado militar, motores para granadas propulsadas por cohete y lanza morteros desde la República Checa”, afirmó el fiscal federal Gregory W. Kehoe durante el anuncio del caso. Sobre el destino del arsenal, agregó que los acusados “querían usar estas armas en México contra la policía, las Fuerzas Armadas y la población”.

De acuerdo con la acusación, López Velasco y Díaz Jiménez comenzaron en febrero de este año las negociaciones para conseguir material bélico. El cargamento tendría como destino territorio mexicano y, como pago, los involucrados ofrecieron fentanilo y metanfetamina que llegaría al mercado estadounidense.

Entre el 9 y 10 de junio, los cuatro imputados viajaron a República Checa con el objetivo de cerrar la operación, así como negociar la distribución de más de 400 gramos de fentanilo y superar los 500 gramos de metanfetamina, además de reunirse con un posible proveedor de precursores químicos para narcóticos sintéticos. Autoridades checas los arrestaron entre la noche del 10 y las primeras horas del 11 de junio.

La fiscalía le atribuye a cada acusado una función distinta dentro del entramado de contrabando. López Velasco aparece como colaborador cercano de un jefe de facción del CJNG y negociador de armamento; Díaz Jiménez figura como proveedor de opioides sintéticos y operador de un laboratorio en Jalisco. Gaxiola López actuaba como intermediario en acuerdos de narcóticos y armas para este grupo criminal.

Como parte de la misma investigación, autoridades mexicanas desmantelaron el 12 de junio el laboratorio de drogas sintéticas atribuido a Díaz Jiménez en Jalisco. El comunicado de la fiscalía ubicó la instalación en Zapopan. La acusación judicial confirmó el operativo y vinculó directamente el inmueble con el hoy detenido.

Tras los arrestos en Europa, Estados Unidos consiguió la extradición de López Velasco y Alvarado Morales al Distrito Medio de Florida. Ambos comparecieron el lunes ante una corte federal en Tampa y quedaron bajo custodia. El gobierno estadounidense señaló que las penas máximas contempladas para los cuatro pueden alcanzar la cadena perpetua.

El caso quedó a cargo del fiscal federal adjunto Dan Baeza y reunió investigaciones de las diversas corporaciones de Estados Unidos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

Facilitan compra de drones y sistemas para anularlos

| Por Elizabeth Hernández |

MÉXICO PODRÁ adquirir drones y sistemas para neutralizar estas aeronaves dentro del mercado estadounidense. El acuerdo surgió durante una reunión del comandante del Ejército Mexicano, Héctor Ávila Alcocer, con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Patrick Driscoll.

Ambos funcionarios suscribieron una Declaración de Intención no vinculante que dará acceso a la Secretaría de la Defensa Nacional al mercado digital para la compra de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), además de tecnología destinada a detectar y contrarrestar este tipo de tecnología.

31 ataques con drones hubo en Sinaloa entre 2024 y 2025

La firma se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral militar establecidos desde hace una década. Ese esquema contempla encuentros periódicos para mantener el diálogo, coordinar acciones e intercambiar experiencias entre ambas instituciones.

En términos operativos, los equipos C-UAS tienen capacidades distintas a las aeronaves que buscan neutralizar. El Ejército estadounidense señala que esta tecnología puede detectar, identificar, rastrear y enfrentar aparatos no tripulados mediante radares, sensores de radiofrecuencia, cámaras diurnas o nocturnas y dispositivos acústicos.

México modificó en junio de 2024 el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ante el empleo delictivo de esas aeronaves. La reforma incluyó los aparatos adaptados para transportar, activar o detonar explosivos entre el armamento reservado para las Fuerzas Armadas.

Como antecedente del uso institucional de UAS, la propia Defensa anunció en 2023 que recurriría a esas aeronaves para complementar la vigilancia de vías e instalaciones vinculadas al Tren Maya, junto con helicópteros destinados a tareas de reconocimiento.

La dependencia sostuvo que busca fortalecer sus capacidades estratégicas y operativas. La dependencia afirmó que la relación militar entre ambos países continuará bajo los principios de “respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.