Sheinbaum: CRT decidirá si da prorroga o no a cancelación de líneas telefónicas no registradas

Será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) quien decida si otorgará nuevas prórrogas para suspender el servicio telefónico a aquellas líneas que aún no hayan sido vinculadas, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal mencionó que apela a la cooperación para que se concrete el registro de las líneas en México, al recordar que esta decisión se tomó para combatir la extorsión.

“Depende de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, no he hablado recientemente con ellos, nos pusieron este límite y pues más bien vamos cooperando todos para poder tener el registro de los teléfonos y con ello estoy convencida de que va a disminuir muchísimo la extorsión telefónica”, dijo.

Con motivo de la aproximación de la primera fecha de vencimiento para todas aquellas líneas cuyo número concluya en 0, la mandataria mencionó que habrá muchas que no estaba activas en origen.

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el registro obligatorio de líneas de teléfono con el objetivo de combatir los delitos de extorsión telefónica y el fraude; aseguró que es una acción preventiva y para disminuir el delito. #Teléfonos #LíneaTelefónica #México #Chips pic.twitter.com/iQNuIM7eKY — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 13, 2026

Además, recordó que la suspensión del servicio no será definitiva, ya que quienes vayan en dicho supuesto podrán recuperarlo en cuanto den de alta el número con sus datos.

El registro telefónico fue implementado como parte de la estrategia contra la extorsión. El plan pide que todos los usuarios registren su número ante la compañía en la que consumen los servicios con su nombre y CURP, datos que quedan bajo resguardo de las propias empresas y que sólo pueden ser conocidos por el gobierno mediante una orden judicial, en caso de que se investigue algún delito.

“Entonces, ¿qué se pide? Que cuando compres un chip y cuando uses un chip que es de pospago, porque el prepago ya se tiene el nombre, el del pospago, pues des tu identidad para cuidarnos entre todos. No es que tú seas un delincuente, no, pero vámonos cuidando entre todos. ¿Quién conserva este directorio de quién es el chip? La compañía telefónica, no lo tiene el gobierno”, dijo.

¿Cuándo es la fecha límite para el registro de celulares?

En agosto existen dos fechas límites, una para los usuarios con terminación 0 y otra para usuarios con terminación 1, mientras que los demás usuarios aún tendrán algún tiempo extra para poder realizar el registro.

Terminación 0: Fecha límite el 15 de agosto

Terminación 1: Fecha límite el 31 de agosto

Terminación 2 : Fecha límite el 15 de septiembre

Terminación 3 : Fecha límite el 30 de septiembre

Terminación 4 : Fecha límite el 15 de octubre

Terminación 5 : Fecha límite el 31 de octubre

Terminación 6 : Fecha límite el 15 de noviembre

Terminación 7 : Fecha límite el 30 de noviembre

Terminación 8 : Fecha límite el 15 de diciembre

Terminación 9: Fecha límite el 31 de diciembre

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LMCT