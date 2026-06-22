¿Hay prórroga para el registro de la línea telefónica?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) informó que, de acuerdo con el corte que realizaron el pasado 5 de junio, se cuenta con más de 56 millones de registros de líneas telefónicas en México; pero posiblemente se abrirá una prórroga.

Pese a que la fecha límite para vincular la línea telefónica a una persona física o moral es el próximo 30 de junio, se ha apuntado a una posible prórroga para extender esta fecha, y será el jueves 25 de junio cuando se brinde información al respecto.

Ante la entrada en vigor del registro obligatorio de las líneas telefónicas de la CTR, se ha reportado un decremento en la compra de teléfonos celulares de 3 millones durante el primer trimestre de este 2026 comparado al trimestre anterior.

Algunos usuarios han externado su preocupación ante la seguridad de sus datos personales, por lo que diversas entidades del Gobierno han brindado información al respecto, y precisan que los datos únicamente se quedarán en las telefonías móviles.

Las y los usuarios que no realicen la vinculación de su información con la línea telefónica que utilizan no podrán contar con este servicio, ya que se estableció que quienes no realicen este proceso tendrán una suspensión de este servicio.

La vinculación de líneas telefónicas a una persona tiene la finalidad de eliminar el anonimato que hay en estas, ya que actualmente este medio es utilizado para cometer diversos delitos como la extorsión y los fraudes.

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Precisiones de la CRT a información publicada el día de hoy en El Universal. pic.twitter.com/uds5lTRwVC — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 7, 2026

¿Cómo hacer el registro de la línea telefónica?

Para realizar el registro de la línea telefónica puedes utilizar la página web que implementó la CTR portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, en donde puedes ingresar directamente a tu compañía móvil.

En dicha página debes dar clic al proveedor de telefonía móvil del que eres cliente y seguir los pasos que cada uno de estos establece.

Para el proceso de registro de tu línea telefónica requieres contar con la identificación; nombre o razón social; CURP o RFC; y número telefónico que se va a asociar a la o el titular de la línea de telefonía celular.

Todos los dispositivos que no cuenten con las funciones necesarias para realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o hacer llamadas vía internet quedan exentos de realizar el registro.

Adicionalmente a la suspensión total del servicio de línea telefónica que estableció la CTR, hasta el momento no se ha señalado alguna posible sanción económica o de otro tipo para las personas que no realicen este proceso en el país.

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