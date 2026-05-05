Registro de línea telefónica: ¿Cómo saber si mi número ya está registrado?

Las y los usuarios de todas las compañías de teléfono deben realizar el registro de su número de celular, y este trámite es obligatorio, pues quienes no lo realicen tendrán suspensión de sus líneas telefónicas.

Luego de que el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) autorizara los lineamientos para que las personas vinculen sus líneas telefónicas de manera unánime, este trámite comenzó a estar disponible a partir de enero.

Quienes no registren sus números de teléfono antes del 30 de junio se quedarán sin línea telefónica, pues todas las que no cuenten con un registro serán suspendidas y únicamente recibirán alertas y mensajes de Gobierno.

Esta medida se tomó con la finalidad de eliminar el anonimato en las líneas telefónicas, y así contar con la información necesaria para poder combatir delitos como la extorsión mediante la identificación de los números de teléfono registrados en México.

Registro de línea telefónica ı Foto: Especial La Razón

¿Cómo saber si mi número telefónico ya está registrado?

Para poder consultar si tu número de celular ya se encuentra registrado puedes revisar el portal oficial de la CTR, y seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la siguiente liga portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas

Selecciona la compañía telefónica de tu número de celular

Ingresa tu CURP

Resuelve el Captcha de seguridad que te aparece

Una vez que termines este proceso, el sistema te mostrará los números telefónicos que estén asociados con la CURP que ingresaste, por lo que así puedes consultar si el registro que hiciste fue exitoso.

En caso de que realizaras el proceso de manera presencial, debes contar con un folio de alta que fue enviado por medio de SMS o correo, y este indica la fecha y hora en la que se validó el proceso.

Si aún no has registrado tu línea celular, te decimos cómo hacerlo desde tu celular... 📲



Sigue el paso a paso ingresando a este enlace 👉 https://t.co/fnNNwiYmWk

y en menos de cinco minutos tu línea quedará registrada.



¡Recuerda que tienes hasta el 30 de junio! 🗓️… pic.twitter.com/FMRt2GCV5O — CRTGobMX (@CRTGobMX) May 5, 2026

También puedes consultar que tu número telefónico ya fue registrado por meido de la aplicación móvil de tu compañía telefónica.

En caso de que aún no realices la vinculación de tus datos para tu número celular, para realizar el registro del celular únicamente requieres una identificación; nombre o razón social; CURP o RFC; y número telefónico que se va a asociar a la o el titular de la línea detelefonía celular.

Hasta el momento no se ha indicado si se tendrán sanciones para quienes decidan no realizar el registro de la línea telefónica, pues únicamente se suspenderá el servicio a quienes no vinculen sus datos con su número de celular.

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