¿Cuándo hay que registrar la línea telefónica en México? Esta es la fecha límite

Esta es la fecha límite para registrar el teléfono en México

La CTR aprobó desde diciembre que las personas usuarias de cualquier línea telefónica dentro del país deben realizar el registro de su número de celular dentro del periodo establecido.

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) aprobó en diciembre; de manera unánime, los lineamientos en los que se establece que las personas deben realizar el registro de sus líneas telefónicas.

Este registro; que es obligatorio, tiene la finalidad de contar con la información suficiente para identificar las líneas telefónicas móviles de México para poder combatir delitos como la extorsión.

El Diario Ofical de la Federación establece que se busca eliminar el anonimato al momento de utilizar celulares. Además, aquellas líneas telefónicas que no sean registradas serán suspendidas.

Fecha límite para registrar celulares en México

La CTR estableció que las compañías proveedoras de telefonía móvil deben brindar a sus usuarios la información necesaria para vincular sus líneas telefónicas desde el 9 de enero, y se tiene como fecha límite el 30 de junio para realizar este proceso.

Por tanto, quienes no realicen la vinculación de sus datos con su número telefónico ya no contarán con servicio; teniendo únicamente funcionamiento relacionado con llamadas de emergencia y para recibir los mensajes oficiales del Gobierno.

Pese a que ya se cuenta con una fecha límite establecida, el senador del PRI, Pablo Angulo Briceño propuso ampliar el plazo de vinculación hasta enero del 2028, con la finalidad de que todas y todos los usuarios cumplan con el registro de sus datos.

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Solo da click https://t.co/twVANhNp7i, selecciona tu compañía telefónica y sigue los pasos en tu pantalla.#YoSíRegistro pic.twitter.com/8YrGgkn4pV — CRTGobMX (@CRTGobMX) May 3, 2026

Actualmente la CTR implementó la página portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles para que las y los usuarios puedan realizar el registro de sus líneas telefónicas, sin importar la compañía a la que esta pertenezca.

Para realizar el registro del celular en México únicamente se requiere contar con la identificación; nombre o razón social; CURP o RFC; y número telefónico que se va a asociar a la o el titular de la línea detelefonía celular.

Los dispositivos que no cuentan con las funciones necesarias para realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o hacer llamadas vía internet quedan excentos de realizar el registro.

Además de la suspensión total del servicio de línea telfónica, no se ha establecito alguna sanción económica o de otro tipo para las personas que no realicen este proceso en el país.

Registro de línea telefónica ı Foto: CTR

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