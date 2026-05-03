¿Hay clases el lunes 4 de mayo? Esto dice la SEP

El Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica los días en los que se registrará algún tipo de suspensión de clases, ya sea por días de asueto oficial o por actividades que las y los educadores tienen programadas.

El ciclo escolar 2025-2026 está por terminar, pero antes de que esto ocurra durante mayo se tienen contemplados algunos días sin clases, incluyendo dos puentes más que podrán disfrutar tanto las y los estudiantes como el personal docente.

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 74 los días en los que las actividades laborales quedan suspendidas a nivel nacional por la conmemoración de alguna fecha, y estos también se agregan al calendario escolar de educación básica de la SEP.

Suspensión de clases SEP ı Foto: Especial

¿El lunes 4 de mayo es feriado?

Luego de que este viernes 1 de mayo se suspendieran las clases por el Día del Trabajo, existe la duda de si este lunes 4 de mayo se tendrán clases o si es un día feriado.

Esta duda que existe entre muchas personas se debe a que en ocasiones los días de asueto se recorren, por lo que posiblemente este 4 de mayo podría ser un día sin actividades laborales y académicas.

Sin embargo, de acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el lunes 4 de mayo sí hay clases, pero el martes 5 de mayo se suspenden las clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Además de la suspensión de labores docentes programada el martes 5 de mayo, el viernes 15 de mayo tampoco habrá clases por el Día del Maestro, mientras que el viernes 29 de mayo se suspenderán las clases por la junta mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Calendario escolar SEP mayo ı Foto: Captura de pantalla

¿Se van a suspender las clases por el Mundial de futbol?

En días recientes se ha hablado sobre una posible suspensión anticipada de clases por la Copa Mundial de futbol FIFA 2026, debido a que tes entidades del país serán sede de algunos partidos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo señaló que se tendrá una reunión con todos los secretarios de educación debido a que algunos han pedido modificaciones en el calendario no solo por el Mundial, sino por la ola de calor.

Hasta el momento no se ha confirmado la posible suspensión anticipada de clases o la modificación de clases presenciales a clases en línea, pero existe una posibilidad de tomar alguna de estas medidas en las entidades.

Calendario Escolar SEP ı Foto: Captura de pantalla

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