Vinculan a proceso líder de ‘Los Petrofactureros’ y a otras ocho personas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de nueve presuntos integrantes de una red de contrabando de hidrocarburos conocida como “Los Petrofactureros”, entre ellas el líder identificado como Héctor Iván “N”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) “Los Petrofactureros” están relacionados con más de 40 empresas que simulaban operaciones en los sectores logístico, energético y de transporte sin contar con infraestructura real.

La FGR precisó que también fueron vinculados a proceso Lizitza “N”, Karen “N”, Perla “N”, Gualberto “N”, Araceli “N”, José “N”, Tania “N” y Nizarindani “N”, detenidos durante operativos contra el huachicol en la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México y Querétaro.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra nueve personas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud, y posesión de cartuchos y cargadores. Derivado de trabajos del @GabSeguridadMX, se… pic.twitter.com/Ob5ZCRwF9n — FGR México (@FGRMexico) May 3, 2026

Los llamados “petrofactureros” conforman una red de personas físicas que operan mediante empresas fachada para simular actividades legales en el sector energético, con el objetivo de introducir y comercializar hidrocarburos de origen ilícito.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, explicó que los "petrofactureros" figuran como representantes, socios o firmantes de compañías registradas ante autoridades fiscales y financieras, aunque carecen de infraestructura, personal y permisos para operar, lo que les permite emitir facturas falsas, triangular recursos y ocultar el origen del combustible dentro de esquemas financieros que aparentan legalidad.

Durante los operativos, personal de la SSPC y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cumplimentó órdenes de aprehensión contra 14 personas y aseguraron 47 vehículos, cinco inmuebles, joyería y dinero en efectivo.

Según la FGR, Lizitza “N”, Karen “N”, Gualberto “N”, Héctor Iván “N”, Nizarindani “N”, Araceli “N”, José “N” y Tania “N” enfrentan proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a quienes un juez impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

En tanto, Perla “N” fue vinculada a proceso sólo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y permanecerá prisión preventiva justificada.

Además, Héctor Iván “N” y Nizarindani “N” enfrentan otra causa penal por posesión de cartuchos y cargadores, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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cehr