¿Cuál será el calendario escolar durante el Mundial 2026? Esto dice la SEP

Ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arranca el 11 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) analiza modificar el calendario oficial para evitar el colapso logístico en las sedes y proteger a los alumnos de las temperaturas extremas.

El titular de la SEP, Mario Delgado señaló que la prioridad es atender las “circunstancias especiales” que atraviesa el país, combinando la fiebre futbolística con la seguridad climática.

Las entidades que albergarán partidos, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, encabezan las propuestas de ajuste para reducir el flujo vehicular y garantizar la seguridad.

Por un lado, Jalisco busca que el resto del ciclo escolar se imparta en modalidad virtual, mientras que Nuevo León evalúa adelantar el fin de cursos para educación básica o implementar un esquema a distancia.

Más allá del Mundial, dos factores adicionales están presionando a la SEP para recortar el calendario escolar, las altas temperaturas, que debido a las olas de calor de este 2026 han vuelto insostenible la estancia en las aulas en regiones del norte y sureste.

Sobre este último punto, los maestros han solicitado ajustes aunque se pretende lograr un acuerdo nacional, se permitirá que cada estado tenga la flexibilidad necesaria para adaptar las fechas a su realidad local.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

La SEP convocó a una reunión con los secretarios de educación estatales para el próximo jueves 7 de mayo de 2026. Se espera que la respuesta definitiva se haga pública durante la segunda semana de mayo.

De ser aprobada esta iniciativa, el calendario oficial marcaría el viernes 10 de julio como el último día de clases, y no el miércoles 15 como originalmente está previsto el fin del ciclo escolar.

📹 #VideoNota 🔊 #SEP analiza modificar calendario escolar 🗓️ ante altas temperaturas 🌡️ y el ⚽Mundial 2026 pic.twitter.com/aEdy0T67EN — xevt - xhvt (@xevtfm) May 1, 2026

Independientemente de los cambios, estos días de descanso siguen vigentes en el calendario:

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 26 de junio: Consejo Técnico Escolar.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales para confirmar si los alumnos dejarán de asistir a las aulas antes de lo previsto.