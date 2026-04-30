¿Se adelantan las vacaciones? SEP evalúa cambios al calendario escolar por el Mundial 2026

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reveló que la dependencia analiza ajustar el calendario oficial debido a “circunstancias especiales”, el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las olas de calor extremo que afectan a diversas regiones del país.

Tras una intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, Delgado admitió que varios estados han solicitado flexibilidad para concluir las clases presenciales antes de lo previsto o migrar a un esquema a distancia.

La petición principal proviene de los estados que albergarán partidos del torneo, el cual arranca el próximo 11 de junio. Según el secretario, estas son las propuestas:

Jalisco: Tiene el firme objetivo de programar el resto de sus clases en modalidad virtual para evitar el colapso vial.

Nuevo León: Evalúa una medida similar o adelantar el fin de cursos para los alumnos de educación básica.

Ciudad de México: La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sugerido implementar clases en línea para reducir el flujo vehicular.

Además del Mundial, en estados del norte y sureste, las altas temperaturas registradas en este 2026 han golpeado a los alumnos, lo que refuerza la posibilidad de recortar el calendario.

Delgado confirmó que recibirá propuestas por parte de los maestros para evaluar modificaciones en el calendario educativo oficial.

¿Cuándo habrá una respuesta oficial?

La SEP ha convocado a una reunión con todos los secretarios de educación del país para el próximo jueves 7 de mayo de 2026.

En este encuentro se determinará si el cierre del ciclo escolar se mantiene en la fecha original o si se oficializan los cambios por entidad.

📚 La SEP analiza cambios al calendario escolar 🗓️ por clima y el Mundial ⚽ Mario Delgado adelantó que decidirán con estados. ¿Habrá clases en línea o fin anticipado?https://t.co/Bjd5iJ71ql pic.twitter.com/STEXKFsYOh — RTv Noticias Morelos (@RTvNoticiasMor) April 30, 2026

El calendario actual, aunque está sujeto a cambios, marca el inicio del Mundial 2026 para el 11 de junio, mientras que el 15 de julio es la fecha oficial establecida por la SEP para el comienzo de las vacaciones de verano.

Mientras se define el futuro del calendario, los estudiantes aún tienen marcadas las siguientes suspensiones:

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 26 de junio: Consejo Técnico Escolar.

Se recomienda a los padres y tutores estar pendientes de los anuncios oficiales en la segunda semana de mayo. En esas fechas se confirmará si los alumnos saldrán de vacaciones antes de lo previsto.