CNTE exige respuestas al Gobierno por sus demandas; insiste en amago con boicot a Mundial

Miembros de la CNTE al reunirse en el Ángel de la Independencia.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestó nuevamente en las calles de la Ciudad de México para exigir a las secretarías de Educación Pública y Gobernación abrir diálogo y atender sus demandas, además insistió en el amago de boicotear el Mundial si éstas no se ven cumplidas.

Alrededor de las 9:00 horas de este viernes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanzó desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para entregar un pliego petitorio con las demandas, las cuales son las mismas con las que tomó el centro de la capital durante más de un mes el año pasado.

Una vez que el contingente llegó al Zócalo y se dio lectura a las inconformidades, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se trasladó hacia las instalaciones de la SEP, donde el secretario Mario Delgado abrió una mesa de diálogo.

▶️ #VIDEO | CNTE llega a la SEP para entrar a una mesa de diálogo con Mario Delgado, en el marco de la movilización que emprendió este 1 de mayohttps://t.co/bZ26pUfgtr



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Antes de que una comisión ingresara a la reunión, el dirigente de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hernández, aseguró a los docentes que no se entraría a una negociación con el Gobierno, sino nuevamente a plantear lo que se le ha exigido desde el año pasado.

A lo largo de la movilización, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reclamó a la Federación no haber dado alguna solución a las principales inconformidades, como lo es la desaparición de la USSICAM, la abrogación de la Ley del ISSSTE en 2007 y otras.

Con intenciones de recibir atención directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación adelantó que buscará un acercamiento en el marco de la gira que tiene este viernes en Palenque.

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FGR