CNTE marcha hoy 1 de mayo en CDMX; sigue la cobertura de lo más importante EN VIVO

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) planean marchar este viernes 1 de mayo, desde Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, como parte de sus demandas laborales, anunciadas en la víspera.

La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está prevista para partir desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo. El contingente avanzará por vialidades clave como Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo.

7:17 Hrs. Comienzan a reunirse en inmediaciones del Ángel

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.

La llegada de los manifestantes no representa aún afectaciones a la movilidad vehicular.

07:17 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes sobre Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia. Se prevé realicen marcha a las 08:00 horas con rumbo al Zócalo. pic.twitter.com/pABKkvQ2gT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 1, 2026

Las demandas de la CNTE

Los maestros exigen que el cálculo de sus jubilaciones se realice basándose en el Salario Mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), argumentando que esta última reduce significativamente su poder adquisitivo

La CNTE demanda la anulación de la Ley del ISSSTE para retornar a un sistema de pensiones solidario y de reparto, eliminando el régimen de cuentas individuales (Afores).

Aumento salarial: exigen un incremento directo al sueldo base que compense la inflación acumulada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR