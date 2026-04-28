CNTE acuerda marcha masiva para 1 de mayo; prevén inicio de huelga que ‘chocaría’ con Mundial

Por ver incumplidos los acuerdos de parte del gobierno y nulas respuestas a algunas de sus demandas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este 1 de mayo llevará a cabo una marcha “masiva” rumbo al estallido de una huelga nacional, que podría intervenir con el Mundial 2026, pero para la cual aún no han definido una fecha.

En conferencia de prensa, los dirigentes anunciaron que la movilización de este viernes es con llamado a la Ciudad de México, en donde se saldrá desde el Ángel de la Independencia a las 9:00 horas rumbo al Zócalo, para entregar un pliego petitorio.

CNTE anuncia marcha masiva ı Foto: FB: CNTE

Para esta movilización no se mencionó tener algún plan de emprender algún plantón.

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El dirigente de la Sección IX, Pedro Hernández, aseguró que la marcha no sólo será integrada por la CNTE, sino por otras organizaciones sindicales y también estudiantiles.

No obstante, para el 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, se acordó volver a salir a marchar en la capital, pero también en otros estados del país.

Al día siguiente, el 16, se llevará a cabo una sesión de la Asamblea, para determinar entre las distintas secciones de la CNTE qué día estallará la huelga nacional, con la cual amagan con intervenir en el mundial que este año recibe el país.

“No rodará el balón si no hay solución”, dijeron.

Durante la conferencia, se expuso que hay un rezago educativo en todo el país, pero se ha centrado en algunos estados derivado de la falta de docentes.

Negaron que esto sea consecuencia de las huelgas de la CNTE, sino más bien a causa de la falta de basificaciones y salarios “raquíticos”, así como carencias en prestaciones básicas.

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez, acusó que las anteriores movilizaciones han sido desacreditadas por interpretación incorrecta de las demandas que han mantenido y que, sostiene, son legítimas.

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MSL