Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 1 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar alta carga vehicular este viernes 1 de mayo, en el marco del puente por el Día del Trabajo, lo que ha incrementado el flujo de automovilistas que salen de la Ciudad de México hacia Puebla y otros destinos del centro del país.

Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 1 de mayo.

La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se presenta flujo vehicular intenso, principalmente en dirección hacia Puebla durante la mañana y con incremento hacia la Ciudad de México conforme avance el fin de semana.

El aumento en la movilidad puede provocar reducciones de velocidad en casetas de cobro, accesos urbanos y zonas de incorporación, así como tiempos de traslado más largos de lo habitual.

Asimismo, autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos de vigilancia y apoyo para agilizar la circulación.

Zonas con mayor carga vehicular

Los puntos donde se prevé mayor congestión este viernes incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de salida desde la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde son comunes las reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente en horas de mayor demanda.

Factores que pueden afectar la circulación

Además del incremento en la movilidad por el puente, la autopista México-Puebla puede presentar afectaciones por:

Incidentes viales menores , como choques por alcance o vehículos descompuestos.

Alta concentración de vehículos en casetas y accesos.

Posibles trabajos de mantenimiento o ajustes menores en algunos tramos.

Aunque no hay cierres confirmados, estos factores pueden generar retrasos importantes en distintos puntos de la vía.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con anticipación para evitar las horas de mayor congestión.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de saturación.

La autopista México-Puebla enfrenta este 1 de mayo uno de los periodos con mayor movilidad del mes, por lo que autoridades llaman a los conductores a manejar con precaución y mantenerse informados. La planeación del viaje será clave para evitar contratiempos durante este fin de semana largo.

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MSL