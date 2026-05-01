Revisa antes de salir

Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 1 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 1 de mayo en la Autopista México-Puebla

Afectaciones viales
Afectaciones viales Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Puebla podría registrar alta carga vehicular este viernes 1 de mayo, en el marco del puente por el Día del Trabajo, lo que ha incrementado el flujo de automovilistas que salen de la Ciudad de México hacia Puebla y otros destinos del centro del país.

Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 1 de mayo.

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La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se presenta flujo vehicular intenso, principalmente en dirección hacia Puebla durante la mañana y con incremento hacia la Ciudad de México conforme avance el fin de semana.

El aumento en la movilidad puede provocar reducciones de velocidad en casetas de cobro, accesos urbanos y zonas de incorporación, así como tiempos de traslado más largos de lo habitual.

Asimismo, autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos de vigilancia y apoyo para agilizar la circulación.

Zonas con mayor carga vehicular

Los puntos donde se prevé mayor congestión este viernes incluyen:

  • La caseta de San Marcos, con alto flujo de salida desde la CDMX.
  • Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, con circulación densa.
  • El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza, uno de los principales cuellos de botella.
  • La zona de Río Frío, donde son comunes las reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente en horas de mayor demanda.

Factores que pueden afectar la circulación

Además del incremento en la movilidad por el puente, la autopista México-Puebla puede presentar afectaciones por:

  • Incidentes viales menores, como choques por alcance o vehículos descompuestos.
  • Alta concentración de vehículos en casetas y accesos.
  • Posibles trabajos de mantenimiento o ajustes menores en algunos tramos.

Aunque no hay cierres confirmados, estos factores pueden generar retrasos importantes en distintos puntos de la vía.

Recomendaciones para automovilistas

  • Salir con anticipación para evitar las horas de mayor congestión.
  • Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de viajar.
  • Respetar límites de velocidad y señalización.
  • Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.
  • Considerar rutas alternas en caso de saturación.

La autopista México-Puebla enfrenta este 1 de mayo uno de los periodos con mayor movilidad del mes, por lo que autoridades llaman a los conductores a manejar con precaución y mantenerse informados. La planeación del viaje será clave para evitar contratiempos durante este fin de semana largo.

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MSL

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