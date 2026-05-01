Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 1 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar alta carga vehicular este viernes 1 de mayo, en el marco del puente por el Día del Trabajo, lo que ha incrementado el flujo de automovilistas que salen de la Ciudad de México hacia Puebla y otros destinos del centro del país.
Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.
De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 1 de mayo.
Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 1 de mayo
La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se presenta flujo vehicular intenso, principalmente en dirección hacia Puebla durante la mañana y con incremento hacia la Ciudad de México conforme avance el fin de semana.
El aumento en la movilidad puede provocar reducciones de velocidad en casetas de cobro, accesos urbanos y zonas de incorporación, así como tiempos de traslado más largos de lo habitual.
Asimismo, autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos de vigilancia y apoyo para agilizar la circulación.
Zonas con mayor carga vehicular
Los puntos donde se prevé mayor congestión este viernes incluyen:
- La caseta de San Marcos, con alto flujo de salida desde la CDMX.
- Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, con circulación densa.
- El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza, uno de los principales cuellos de botella.
- La zona de Río Frío, donde son comunes las reducciones de velocidad.
En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente en horas de mayor demanda.
Factores que pueden afectar la circulación
Además del incremento en la movilidad por el puente, la autopista México-Puebla puede presentar afectaciones por:
- Incidentes viales menores, como choques por alcance o vehículos descompuestos.
- Alta concentración de vehículos en casetas y accesos.
- Posibles trabajos de mantenimiento o ajustes menores en algunos tramos.
Aunque no hay cierres confirmados, estos factores pueden generar retrasos importantes en distintos puntos de la vía.
Recomendaciones para automovilistas
- Salir con anticipación para evitar las horas de mayor congestión.
- Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de viajar.
- Respetar límites de velocidad y señalización.
- Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.
- Considerar rutas alternas en caso de saturación.
La autopista México-Puebla enfrenta este 1 de mayo uno de los periodos con mayor movilidad del mes, por lo que autoridades llaman a los conductores a manejar con precaución y mantenerse informados. La planeación del viaje será clave para evitar contratiempos durante este fin de semana largo.
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MSL