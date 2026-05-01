Toma precauciones

Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 1 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 1 de mayo en la Autopista México-Pachuca

Afectaciones viales
Afectaciones viales Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este viernes 1 de mayo de 2026, en el marco del puente por el Día del Trabajo, con un flujo vehicular de moderado a intenso desde las primeras horas del día.

Para esta jornada se prevé incremento en la carga vehicular, principalmente por la salida de automovilistas hacia destinos cercanos y traslados dentro de la zona metropolitana.

El tránsito puede intensificarse durante la mañana y el mediodía en dirección de salida de la Ciudad de México, mientras que por la tarde podría registrarse flujo en sentido contrario.

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La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales, pero con alta demanda vehicular intermitente, lo que puede generar reducción de velocidad y tiempos de traslado más largos.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 1 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Sin embargo, al tratarse de una fecha conmemorativa, no se descartan movilizaciones o concentraciones en distintos puntos del Valle de México, lo que podría generar afectaciones indirectas, especialmente en accesos o vialidades cercanas.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes en tiempo real ante cualquier cambio en las condiciones de circulación.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se registra mayor congestión son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, la circulación puede volverse lenta por el incremento en la movilidad.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Salir con anticipación por el puente
  • Manejar con precaución
  • Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 1 de mayo, pero presenta mayor carga vehicular por el puente del Día del Trabajo.

La recomendación principal es planificar el viaje con anticipación y mantenerse informado, ya que el flujo puede incrementarse a lo largo del día y generar retrasos en distintos tramos.

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MSL

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