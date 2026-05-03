José Ramón López Beltrán defiende a la 4T tras acusaciones contra funcionarios por narcotráfico

En medio de la controversia por las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, José Ramón López Beltrán defendió a la llamada Cuarta Transformación y respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la red social X, consideró que, pese a la “presión desde fuera y golpeteo desde dentro”, el movimiento iniciado por su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “continúa y avanza de la mano del pueblo”.

López Beltrán sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum representa la consolidación del proyecto político que, dijo, “incomoda a una minoría rapaz que ya hace rato perdió el poder político, pero aún conserva poder económico”.

“Es el costo natural de cambiar de raíz un sistema que durante décadas se sostuvo en la corrupción, la injusticia, los privilegios y los abusos”, señaló.

Al referirse a “narrativas externas y poderes hegemónicos” que intentan incidir en el rumbo del país mediante “presión, fuerza o desinformación”, José Ramón López Beltrán sentenció que “México no es un país subordinado”.

Morena arropará a candidatos con trayectoria ‘impecable’: Ariadna Montiel

Más temprano este domingo, Morena eligió a Ariadna Montiel Reyes como su nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, quien asumirá como consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Al asumir la dirigencia nacional del partido, Ariadna Montiel se refirió a las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, al señalar que en Morena “estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad”.

En ese sentido, advirtió que quienes buscan alguna candidatura del movimiento deberán tener un perfil “impecable”, “con principios y valores, honestos y con un compromiso real con el pueblo”.

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”, sentenció durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena.

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cehr