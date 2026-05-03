Luisa María Alcalde se despide de Morena; pide unidad frente a quienes ‘quieren ver a México sometido’

La dirigente nacional saliente de Morena, Luisa María Alcalde, se despidió de su cargo en Morena con un llamado a cerrar filas por la defensa del proyecto de la Transformación, especialmente frente a quienes, dijo, quisieran ver “un México arrodillado, sometido y entregado”.

Durante el VIII Congreso Nacional de Morena, donde se escogerá un nuevo o nueva dirigente nacional, Alcalde Luján dio un discurso en donde agradeció al Consejo del guinda por la confianza depositada en su persona para encabezar el partido.

“Fue un honor servir a este proyecto y fue un orgullo encabezar este movimiento…”, dijo Alcalde Luján en su discurso.

Destacó que la nueva dirigencia de Morena debe actuar con la comprensión de que “estamos viviendo una coyuntura internacional compleja”, en la cual, dijo, se pretenden anular principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Por ello, hizo un llamado al guinda y a quien ocupe su cargo a cerrar filas en torno a la defensa de la soberanía nacional, como, dijo, lo ha promovido la presidenta Claudia Sheinbaum.

🔴“No cabe duda que estamos viviendo una coyuntura internacional compleja”, expresa Luisa María Alcalde, aún como dirigente nacional de Morena.



En medio de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, declara que “con mucha claridad se ha… pic.twitter.com/XUJubG9qhe — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

“No cabe duda que estamos viviendo una coyuntura internacional compleja, donde se pretenden anular principios de convivencia elementales basados en la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos”, dijo Luisa María Alcalde.

“Con mucha claridad, se ha exigido respeto irrestricto a nuestra soberanía y se ha rechazado cualquier intento de injerencia que venga del extranjero”, abundó.

Lo anterior, expresó la dirigente saliente, cobra relevancia frente a un contexto en el cual algunos personajes políticos “quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado, dispuesto a ceder ante intereses extranjeros”.

🔴Luisa María Alcalde se despide de la dirigencia nacional de Morena.



“Fue un honor servir a este proyecto y fue un orgullo”



“¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!”



“¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo!”



“¡Que viva Morena!”



“¡Que viva México!” pic.twitter.com/GwaKlH8SPh — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

En este sentido, se refirió a la oposición, y dijo que ésta es una que “no le tiene respeto ni amor a México”, y que “difunde mentiras y calumnias aquí y en el extranjero”.

Finalmente, Luisa María Alcalde celebró los logros que en los últimos años ha alcanzado Morena, y destacó que, recientemente, se alcanzó una cifra de 12 millones y medio de militantes.

“Pasamos de 2.5 millones a 12 millones y medio de militantes [...] Establecimos 71 mil 50 0 comités… listos para defender esta transformación. “Somos el partido más grande… y el número uno en participación de mujeres”, explicó Alcalde Luján.

En este sentido, la dirigente saliente agradeció a todos quienes “dan vida y rostro a Morena”, y aseguró que, por su parte “me cambio de trinchera, pero nunca de causa”.

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