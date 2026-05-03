Ariadna Montiel asume como dirigente nacional de Morena, tras ser electa en Congreso

Morena escogió a Ariadna Montiel como la nueva dirigente nacional, tras votarlo en el VIII Congreso Nacional Extraordinario celebrado este domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Con este movimiento, la exsecretaria del Bienestar toma el cargo que anteriormente ocupaba Luisa María Alcalde, quien dejó el guinda para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como Consejera Jurídica.

Mientras que Óscar del Cueto García fue escogido nuevo secretario de Finanzas de Morena.

🔴#ÚltimaHora | Ariadna Montiel rinde protesta como dirigente nacional de Morena; Óscar del Cueto García es el nuevo secretario de Finanzas del partido. pic.twitter.com/TsvV8R1XOd — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

A su vez, la Secretaría del Bienestar quedó a cargo de Leticia Ramírez Anaya.

Como dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes será la encargada de dirigir la estrategia de Morena rumbo a 2027, año en el que se celebrarán elecciones para renovar gubernatura en 17 estados, así como 500 diputaciones, Congresos locales en los estados participantes y más de dos mil presidencias municipales y ayuntamientos.

Mientras que, en el Congreso Nacional de Morena, representantes de Morena reconocieron y agradecieron la labor de Luisa María Alcalde Luján al frente del partido, y le expresaron sus buenos deseos para su trabajo en el Ejecutivo federal.

“Con el mayor reconocimiento a su labor le deseamos el mayor de los éxitos y, desde este Congreso, le decimos: Luisa María, gracias por tu desempeño”, dijo Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena.

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