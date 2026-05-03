Morenistas fijan postura por caso Rocha: Confían en curso de las investigaciones y niegan ‘narcopartido’

Luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fuera señalado por Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico y que pidiera licencia; miembros de Morena comparten su postura.

Este domingo se desarrolló el VIII Congreso Nacional de Morena para seleccionar a quien llevará la dirigencia del partido luego de que la exdirigente, Luisa María Alcalde, aceptara la invitación de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo para sumarse a su gabinete.

Algunos morenistas fueron cuestionados sobre las acusaciones que hay en contra de uno de los miembros del partido guinda, y las posibles repercusiones que estos señalamientos podría tener rumbo a las elecciones del 2027.

Viviremos una jornada histórica en nuestro movimiento.



Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena por nuestras redes sociales a las 11 h. pic.twitter.com/mJFnGRdMIk — Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

Postura de legisladores de Morena sobre el caso Rocha Moya

Diversos miembros de Morena fueron cuestionados sobre su opinión respecto a las posibles repercusiones que el caso Rocha Moya podría tener para el partido en las elecciones del 2027, y estos fijaron una firme postura.

La diputada Dolores Padierna aseguró que “estamos a tiempo para aclarar todo”, y desestimó los señalamientos que hay en contra del partido por parte del gobierno estadounidense y de la oposición.

Aseguró que los que se encuentran en territorio pueden ver el pulso que hay entre la población sobre los temas: “la gente es crítica, es demandante; está muy consciente de todo lo que pasa. Pero de ahí a que se vuelquen a la derecha y dé un revés histórico no lo veo ni muy lejos.”

Sobre el señalamiento que existe por parte de Estados Unidos hacia Morena por presuntamente ser un "narcopartido”, dijo que ella no compra la narrativa estadounidense que ha sido retomada por el PAN.

🗣️ “Yo lo considero como un hecho mediático para tapar otro más grave, que es el de la CIA en Chihuahua"



Dolores Padierna, diputada de Morena, reaccionó a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha y reconoció que Morena ha cometido "equívocos" en el… pic.twitter.com/l0Gw4YJpcO — El Universal (@El_Universal_Mx) May 3, 2026

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que Rocha Moya es un “amigo entrañable de hace años. Muchos años hemos luchado juntos por este proyecto”, y aseguró que se siente orgulloso de su amistad.

Señaló que la verticalidad con la que Rocha Moya está enfrentando el proceso jurídico debería ser la postura que tomen quienes se enfrenten a un proceso similar, y le envió un abrazo al ahora gobernador con licencia.

“Espero que; por el movimiento, se le dé un revés a quienes han organizado esta intriga, una intriga que no tiene nombre” dijo Castro Cosío, quien aseguró que estas prácticas “envenenan” el ambiente político.

"Yo no reniego de los amigos, en las buenas y en las malas", dijo el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro sobre la denuncia por vínculos con el crimen organizado en contra de Rubén Rocha. Confió en que por el bien del movimiento se aclaren los señalamientos que… pic.twitter.com/ajI48goWmg — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2026

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña dijo que no se debe “juzgar antes”, pues en Estados Unidos utilizan el tema jurídico como una estrategia política, pues no han enviado pruebas sobre los señalamientos en contra de Rocha Moya.

“Yo no desestimo nada, no prejuzgo. Confío en la Fiscalía General de la República; y en lo personal, yo tengo confianza en el gobernador con licencia” aseguró Fernández Noroña en entrevista con medios.

🚨#AlMomento | A su llegada al Octavo Congreso Nacional Extraordinario del @PartidoMorenaMx, el senador Gerardo Fernández Noroña afirma que el caso del gobernador de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya “se debe conocer la verdad sin juzgar antes.”



Esto, dice, ante el manejo político de… pic.twitter.com/ETBobvWxfJ — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 3, 2026

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dijo que las acusaciones no debilitan a Morena, y aseguró que “hay una actuación extraña; por lo menos, de las autoridades de los Estados Unidos.”

Calificó como positiva la reacción por parte del gobernador con licencia, pues acotó que Rocha Moya “dice aquí estoy, investíguenme. Al contrario de la derecha que siempre trata de protegerse” señaló Delgado Carrillo.

🔴Mario Delgado, secretario de Educación Pública, aseguró que Morena llega fuerte a este Congreso Extraordinario pese a los señalamientos por parte de EU contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.



También calificó de “extraña” la actuación de Estados Unidos… pic.twitter.com/domuwRF4r4 — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

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