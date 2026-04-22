Luisa María Alcalde deja la dirigencia de Morena y acepta invitación de Sheinbaum para ser consejera jurídica

Luisa María Alcalde Luján aceptó este miércoles la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, por lo que dejará la dirigencia nacional de Morena.

A través de un mensaje en video, se manifestó “contenta” por lo logrado durante poco más de un año y medio al frente de Morena, al haber cuadruplicado el número de afiliados al movimiento, que pasaron de tres millones a 12 millones, convirtiéndolo en el segundo partido más grande a escala global.

“Me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra Presidenta de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la Presidenta que sería un honor para mi seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera ”, aseguró.

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Al anticiparse a cuestionamientos por su decisión, comentó que para quienes pertenecen al movimiento de la Cuarta Transformación es una situación fácil de entender.

“Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo: Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos ”, declaró.

Aunque no precisó si su salida es inmediata, adelantó que en los próximos días el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) elegirá a la nueva presidencia de Morena. “Quien resulte electo o electa sabrá conducir a nuestro movimiento para obtener los triunfos electorales que permitan seguir con la transformación de nuestro país”, dijo.

Más temprano este miércoles, la actual consejera Jurídica, Esthela Damián Peralta, presentó su renuncia al cargo a partir del próximo 30 de abril, fecha en la que Luisa María Alcalde deberá asumir el encargo.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Apenas el pasado 14 de abril, Alcalde Luján aseguró que únicamente dejaría la dirigencia nacional de Morena ante “un llamado” de Sheinbaum, al responder a “rumores y calumnias” que desde entonces auguraban su salida por supuestas inconformidades de la mandataria federal con el desempeño del CEN.

“Nada de eso, en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido. Por mi parte, seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, sostuvo a través de un mensaje en video.

Luisa María Alcalde Luján estuvo al frente de Morena desde el 1 de octubre de 2024, encargo que, originalmente, terminaba el 1 de octubre de 2027.

Fue electa el 22 de septiembre de 2024 durante el VII Congreso Nacional Extraordinario del partido, cuando se renovó la dirigencia nacional y Carolina Rangel Gracida fue elegida como secretaria General, mientras que Andrés Manuel López Beltrán fue designado secretario de Organización.

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cehr