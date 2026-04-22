‘Acordamos vías de colaboración’, afirma Sheinbaum tras reunión con Alto Comisionado de la ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

La coordinación con miras a la promoción de los derechos humanos fue uno de los acuerdos a los que llegaron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Al compartir imágenes de la reunión que sostuvieron este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria mexicana aseguró que se trató de una conversación positiva .

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país es un objetivo común”, escribió en la red social X.

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En el encuentro estuvieron también presentes Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado, y Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en México.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi,… pic.twitter.com/q9Qv7oek43 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 23, 2026

Durante su visita oficial a México, Volker Türk se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, el canciller Roberto Velasco Álvarez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

También sostuvo encuentros con senadores y organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de pueblos indígenas, familias de personas desaparecidas y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En conferencia de prensa hacia el cierre de su visita en el país, el Alto Comisionado se refirió a los distintos temas abordados durante las reuniones, entre ellos la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa y las desapariciones, que consideró uno de los desafíos “más graves y dolorosos” en México.

Aunque reconoció la voluntad política e institucional para atender los flagelos, Türk señaló necesario contar con un “compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas, o de un mandato de un gobierno”.

“Les trasladé al Gobierno y a todos mis interlocutores la disposición de mi Oficina a proporcionar asistencia técnica, apoyo y seguimiento a dichos esfuerzos. Vamos a trabajar conjuntamente para identificar pasos concretos para acompañar este proceso”, destacó el Alto Comisionado.

Very grateful for today’s meeting with Mexico’s President @Claudiashein where we discussed human rights issues and opportunities for cooperation. pic.twitter.com/78TmDsBlvF — Volker Türk (@volker_turk) April 23, 2026

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cehr