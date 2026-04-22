Llama Citlalli Hernández a fortalecer la unidad rumbo a 2027 ante amenazas globales

Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, afirmó que la unidad dentro de la coalición oficialista será indispensable no sólo de cara al proceso electoral de 2027, sino también para hacer frente a un contexto internacional adverso marcado por amenazas externas y el avance de la extrema derecha.

La dirigente subrayó que el momento global actual exige cohesión política. “Vivimos un momento global muy complicado, con amenazas externas latentes y el avance internacional de la extrema derecha. La unidad dentro de la diversidad del movimiento de Transformación es indispensable”, señaló.

Hernández Mora destacó que tanto Morena como la llamada Cuarta Transformación han sido espacios plurales, pero advirtió que, ante la coyuntura actual, “no podemos escatimar la unidad”, ya que el objetivo es consolidar un nuevo triunfo electoral y político.

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Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres ı Foto: Cuartoscuro

Incluso, sostuvo que México se posiciona como un referente internacional: “Hoy, en términos de lo que pasa en el mundo, México es un faro de luz”.

Respecto a la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), la dirigente explicó que el primer paso será definir reglas claras, métodos y una estrategia electoral conjunta.

“Estamos construyendo una nueva etapa con nuestros aliados. El diálogo entre tres partidos es complejo, pero hay voluntad para ir juntos. Una alianza es parte de una estrategia electoral, no una repartición de privilegios”, puntualizó.

Añadió que la meta es consolidar el proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de alcanzar 17 gubernaturas, además de mantener el control del Congreso, los congresos locales y los gobiernos municipales.

Sobre el escenario en San Luis Potosí, Hernández Mora advirtió que una eventual candidatura de la senadora Ruth González Silva por parte del PVEM podría complicar la coalición.

“Para nosotros va a ser muy difícil ir en coalición si el Partido Verde decide impulsar esa candidatura”, indicó, aunque reconoció que este tipo de tensiones son normales en la negociación entre fuerzas políticas.

En cuanto a las inconformidades dentro de Morena, la dirigente enfatizó que deben resolverse al interior del partido y mediante el diálogo.

“Las diferencias se externan y se saldan en lo privado. No se traicionan principios ni ideales; tenemos estatutos que deben respetarse”, afirmó.

Finalmente, Hernández Mora aseguró que su papel será construir acuerdos sin renunciar a sus convicciones. “No hay lugar para el engaño. Vengo a construir una coalición, porque mantener la mayoría calificada es una prioridad, así como mi deber es cuidar a Morena”, concluyó.

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MSL