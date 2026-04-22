Gasolineros acuerdan con Sheinbaum ampliar estaciones donde mantienen diésel en 28 pesos el litro

Durante abril de 2026, el precio de la gasolina Premium registró un incremento en México, alcanzando casi los 29 pesos por litro

Gasolineros del país acordaron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ampliar el número de estaciones de servicio donde se mantenga el precio máximo del diésel en 28 pesos por litro, como parte de las medidas para contener el impacto en la economía de los consumidores.

“Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa la Presidenta de México, para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo”, informó el Gobierno de México en un comunicado.

Sin embargo, uno de los ejes clave del acuerdo es el impulso a los pagos electrónicos, ya que el Gobierno federal trabaja en reducir las comisiones por el uso de tarjetas bancarias, vales y plataformas digitales, con el objetivo de facilitar su adopción en el sector gasolinero.

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El acuerdo se alcanzó en una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal del Consumidor y Petróleos Mexicanos, así como representantes del sector privado.

Precios exhibidos en gasolinera de la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, el 31 de marzo. ı Foto: Cuartoscuro

Menos comisiones para impulsar pagos digitales

Como parte de los compromisos, el Gobierno de México busca disminuir los costos asociados al uso de medios electrónicos, un factor que ha limitado su uso en estaciones de servicio, donde el efectivo sigue siendo dominante.

La reducción de comisiones podría incentivar tanto a consumidores como a empresarios a migrar hacia esquemas digitales, además de mejorar la transparencia en las operaciones y reducir riesgos relacionados con el manejo de efectivo.

Además del tema de pagos, se acordó mantener estímulos al IEPS, reforzar la seguridad en el transporte de combustibles y agilizar trámites administrativos para el sector, con el fin de mejorar la eficiencia en la cadena de suministro.

México busca reducir comisiones para impulsar pagos electrónicos en gasolinera ı Foto: Especial

En este contexto, el Gobierno federal también prevé implementar soluciones administrativas y tecnológicas que permitan simplificar la operación de las estaciones de servicio en todo el país.

El impulso a los pagos electrónicos en gasolineras se da en paralelo a otras iniciativas para modernizar el sistema de cobro en México, incluyendo su posible expansión a casetas de peaje, en una estrategia más amplia de digitalización financiera.

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MSL