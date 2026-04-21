Gasolineros acuerdan mantener en 28 pesos el litro del diésel tras reunión con Sheinbaum

Una fotografía ilustrativa de precios de combustibles en la Ciudad de México.

El Gobierno Federal y el sector gasolinero no alcanzaron un acuerdo para disminuir el precio del litro del diésel, que se mantendrá en 28 pesos.

Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a líderes empresariales de la comercialización del combustible en México.

Tras más de una hora de conversaciones, algunos empresarios del sector afirmaron que el acuerdo al que se llegó fue mantener el precio de 28 pesos, por ahora. Esto significa que no se concretó una disminución, como la Presidenta anunció en días anteriores que se buscaría, a fin de contener el incremento que el costo actual ha provocado en artículos de la canasta básica, debido a que el diésel es el principal combustible para el transporte de carga .

▶ #Video | Gasolineros acuerdan con el gobierno mantener el límite de 28 pesos al precio del diésel "hasta que se compongan las cosas"



📹: Yulia Bonilla @yul_bonilla pic.twitter.com/rZTKdYpwOT — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

En medio de un aguacero en la Ciudad de México, varios empresarios evitaron dar declaraciones a la prensa, e incluso optaron por salir corriendo bajo la lluvia sin esperar a que sus escoltas o acompañantes los alcanzaran con un paraguas.

Sin detener el paso, Paul Karam, director general de Hidrosina, declaró que el precio contenido a 28 pesos se mantendrá “hasta que se compongan las cosas” y descartó que el Gobierno Federal haya comprometido mayores apoyos.

Ante la pregunta expresa sobre si este fue un acuerdo unánime, se abstuvo de aclararlo.

Por separado, Mauricio González Puente, de Valores ABC, afirmó que decidieron respaldar a la mandataria federal para mantener el precio en 28 pesos y aseguró que “prácticamente todos” los asistentes estuvieron de acuerdo en ello.

“Decidimos que vamos a apoyar a la Presidenta, que nos pide que nos pongamos a 28 pesos el diésel”, dijo.

El pasado 17 de abril, el Gobierno Federal anunció que había alcanzado un acuerdo con gasolineros para fijar en 28 pesos el precio máximo del litro de diésel.

Asimismo, recordó que, como parte de las negociaciones entre el gobierno mexicano y la participación voluntaria de empresarios del sector, el precio de la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro “en la gran mayoría de las estaciones del país”.

“En el contexto internacional actual, que ha dado como consecuencia el incremento de los precios del petróleo y de los distintos productos derivados , entre ellos los combustibles, las empresas del sector gasolinero y el gobierno federal mantienen las iniciativas para dar continuidad al acuerdo temporal para reducir el costo del diésel", destacó, por separado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

📢 Comunicado Conjunto | @GobiernoMX y Empresarios gasolineros refrendan

el acuerdo de estabilización del precio del diésel.

🔗 https://t.co/JpeB0C9nXe pic.twitter.com/UxavziumY7 — SENER México (@SENER_mx) April 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr