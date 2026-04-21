Saturación hospitalaria tras balacera colapsa atención en urgencias en el HRAEI

El ingreso de múltiples lesionados por la balacera ocurrida en Teotihuacán provocó una saturación crítica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde pacientes ajenos al incidente enfrentaron retrasos de hasta 36 horas para recibir atención.

Familiares denunciaron restricciones de acceso, presencia masiva de autoridades y falta de información oficial sobre los tiempos de espera.

Ana Laura Navarro Sánchez, familiar de una paciente, relató que la situación cambió de forma abrupta durante la tarde del día previo. “Todo estaba bien, no había presencia de autoridades ni fiscalía, pero alrededor de las 5 o 6 de la tarde empezaron a ingresar varias ambulancias”, señaló. La llegada de personal ministerial y cuerpos de emergencia coincidió con el traslado de personas heridas por el ataque armado.

Testimonios indican que el área de urgencias quedó rebasada ante la prioridad otorgada a los casos vinculados con el hecho violento.

“Nuestros pacientes tuvieron que esperar casi 36 horas para ser atendidos”, afirmó Navarro Sánchez. Su familiar, diagnosticada con pie diabético, recibió una cama hasta las 7 de la mañana del día siguiente.

Dentro del hospital, la presencia de autoridades resultó constante. “Hay entre 20 y 30 personas que no son pacientes ni familiares, solo están haciendo su labor”, explicó. El flujo de personal incluyó elementos de fiscalía, Ministerio Público y organismos de derechos humanos, quienes entraron y salieron de las áreas de urgencias durante toda la jornada.

Usuarios del servicio también reportaron restricciones en horarios de visita y movilidad interna. “No se permitió el acceso en los horarios habituales, ni entrada ni salida de familiares”, detalló la entrevistada. La medida afectó a quienes permanecen en espera de atención o acompañan a pacientes hospitalizados.

Autoridades médicas no ofrecieron explicaciones formales sobre la prolongación en los tiempos de atención. “Solo nos dijeron que era una urgencia y que debíamos esperar porque ellos iban como prioridad”, indicó. Mientras tanto, las personas en la sala de espera acumularon entre dos y tres días sin obtener una cama.

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MSL