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Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 22 de abril

Te contamos sobre los posibles cierres y desvíos de este 22 de abril en la Autopista México-Puebla

Afectaciones viales
Afectaciones viales Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Puebla presenta circulación estable este miércoles 22 de abril, aunque con tramos de tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta concentración vehicular.

Autoridades viales mantienen monitoreo constante ante posibles incidentes que puedan afectar el flujo.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

De acuerdo con reportes recientes, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 22 de abril. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando se incrementa la movilidad por actividades laborales.

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A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas, derivadas de factores como vehículos descompuestos, choques menores o maniobras en carriles laterales, lo que puede generar reducciones de velocidad en tramos específicos.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se concentra mayor carga vehicular este miércoles incluyen:

  • La caseta de San Marcos, con flujo constante hacia la CDMX.
  • Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, con circulación densa en horas pico.
  • El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza, donde se presentan cuellos de botella.
  • La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad en ciertos momentos del día.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En días previos, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y en zonas cercanas al kilómetro 20. Aunque estas labores han concluido en su fase principal, autoridades no descartan trabajos de mantenimiento o ajustes menores, que podrían generar afectaciones puntuales en la circulación.

Asimismo, la alta demanda constante en esta vía puede provocar variaciones en el tránsito a lo largo del día, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los reportes oficiales.

Recomendaciones para automovilistas

  • Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.
  • Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.
  • Respetar límites de velocidad y señalización.
  • Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.
  • Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla continúa siendo uno de los corredores más transitados del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para garantizar un traslado seguro.

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MSL

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