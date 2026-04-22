Sheinbaum, contra entreguismo: La Patria se ama y se defiende

Al encabezar el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz y la Jura de Bandera de 419 cadetes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exclamó que, a pesar de la relación de respeto y colaboración que se procura mantener con otros países, la soberanía de México se mantiene como un principio inalterable.

“En la relación con otros países prevalece la cooperación, el diálogo y el respeto, pero hay una convicción que permanece inquebrantable: México es una nación libre, independiente y soberana, y esta convicción se sostiene en ustedes, hombres y mujeres cadetes”, exclamó.

En su mensaje a los elementos del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, los instó a guiarse con lealtad, honestidad y un amor hacia su familia, pero también a la patria.

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EL DATO: ACOMPAÑARON a la titular del Ejecutivo su gabinete; el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar; la senadora, Laura Itzel Castillo, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

“México los necesita. Necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y, sobre todo, corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende, que ese juramento viva en cada uno, cada una de ustedes, todos los días”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

También los llamó a mantenerse íntegros, honestos, disciplinados, sensibles y con la fortaleza y principios para servir a los demás: “No hay servicio verdadero si no nace del amor al prójimo, al desvalido y al que necesita siempre nuestro apoyo porque, al final, servir a nuestra patria es, ante todo, servir a los demás, servir a nuestra historia, servir al futuro de México”.

NO OLVIDEMOS nunca que la patria se ama y se defiende, que ese juramento viva en cada uno, cada una de ustedes, todos los días CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



La mandataria reconoció que la Armada de México se conduce con servicio a la población para proteger las costas, los mares y la soberanía mexicana, así como brindar auxilio a la población en casos de emergencias y desastres naturales.

“Salva vidas, acompaña a las comunidades en los momentos más difíciles. Por eso, cuando hoy juran bandera, no sólo se comprometen con los millones de mexicanas y mexicanos que confían en ustedes, que esperan de ustedes lo mejor. Nuestra historia nos enseña que la soberanía se defiende todos los días, que la independencia no es un hecho del pasado sino una práctica constante y que la dignidad de una nación descansa en la integridad de su pueblo y México tiene mucho pueblo”, destacó Sheinbaum Pardo.

Frente a los elementos que rindieron juramento, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que de los 419 cadetes que hoy realizaron su Juramento de Bandera, 179 son mujeres y 240 hombres de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud.

“Para quienes integramos la Armada de México, servir no es una consigna, es una convicción que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo. Nuestro compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y, sobre todo, con el bienestar del pueblo de México al que nos debemos”, recordó.

La cadete Alison Velázquez Reyes expresó su agradecimiento a la Jefa del Ejecutivo federal por su presencia en el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, pues afirmó que representa un estímulo e inspiración para continuar con su formación bajo los principios de lealtad, honor y absoluta entrega a México.