› Gasolineros en Palacio

¿Cuentan que ni la fuerte tormenta que azotó ayer a la capital del país postergó la urgente reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes del sector de la distribución de combustible en la que se acordó, en un movimiento clave para atajar la inflación, fijar en 28 pesos el litro del diésel. “Decidimos todos que vamos a apoyar a la Presidenta”, dijo Mauricio González Puente, de la Organización de Expendedores de Petróleo, quien también dio la garantía de que el pacto será respetado “hasta que se compongan las cosas” en el escenario internacional, que han impactado los precios del crudo. Aun cuando muchos dijeron que el llamado que se hizo el pasado lunes desde Palacio Nacional sobre el alto costo del diésel fue un reclamo, otro de los empresarios que visitaron la sede presidencial, anoche, negó que el gremio tomara a mal aquel exhorto. Nos dicen que las negociaciones por contener la escalada energética no han terminado, pues se prevé que la mandataria ahora se dirija, en otra audiencia, a directivos de empresas de gas. Atentos.