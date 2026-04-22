Ven a Alcalde con pie fuera; aliados se cuadran a Citlalli

LA MORENISTA Citlalli Hernández y la petista Geovanna Bañuelos, en foto de archivo compartida por la segunda.

Llega Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

LA LLEGADA de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fue bien recibida por el PVEM y el PT, cuyos liderazgos en el Senado coincidieron en que su perfil conciliador y experiencia fortalecerán la unidad del bloque rumbo a 2027.

El coordinador de la bancada del Verde, Manuel Velasco, confirmó reuniones próximas con la exsecretaria de las Mujeres para encaminar el proceso electoral.

“Vemos muy positiva la llegada de Citlalli como coordinadora de alianzas (…) fue parte fundamental en 2024”, afirmó, y destacó su “experiencia y capacidad. Es garantía de que la alianza va a continuar”.

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Subrayó que Morena, Verde y PT han manifestado su intención de competir juntos en 2027, aunque no descartó candidaturas separadas en algunos estados si no hay acuerdos locales.

EL TIP: LA DESIGNACIÓN de Citlalli Hernández busca fortalecer la conducción del proceso interno y dar seguimiento puntual a las alianzas, destacó la dirigencia de Morena.

También defendió el método de encuestas para definir candidaturas: “No pedimos posiciones en específico (…) que participen y, si ganan, encabecen”.

Por su parte, la vicecoordinadora de senadores petistas, Geovanna Bañuelos, confirmó reuniones con Hernández esta semana, aunque aclaró que no todas estarán enfocadas en la coalición.

“Nos vamos a reunir (…) pero no es para efectos de la coalición, es otros asuntos. Celebramos (su nombramiento), esta tarea de construcción de alianzas y de fomentar la unidad”.

Añadió que el perfil de Hernández “es un gran punto de partida” para 2027 y recordó su papel en la estrategia que permitió la mayoría calificada en el Congreso.

Subrayó que, si bien existen distintos temas en la agenda política inmediata, la construcción de acuerdos de cara a 2027 será un eje permanente de diálogo con Morena y el Verde.

CELEBRAMOS (su nombramiento), esta tarea de construcción de alianzas y de fomentar la unidad. (Su perfil) es un gran punto de partida GEOVANNA BAÑUELOS Vicecoordinadora de senadores del PT



En ese sentido, confió en que la interlocución con Hernández permita encauzar diferencias y consolidar un bloque competitivo, especialmente en las entidades donde históricamente han surgido tensiones por la definición de candidaturas.