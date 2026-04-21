Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal de hoy 21 de abril 2026?

Conoce al equipo que gana la Batalla Colosal de hoy 21 de abril de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por un Viaje Colosal, por lo que esta noche se enfrentan en un reñida Batalla Colosal, pues este viaje es uno de los premios más grandes de la temporada y que todos los deportistas quieren conseguir.

De acuerdo con la información dada a conocer por Antonio Rosique, el viaje Colosal es con destino a Madrid, por lo que este premio será de los más codiciados por los participantes del reality show deportivo más importante de México.

¿Quién gana la Batalla Colosal y se lleva el Viaje Colosal?

Según los fans del programa, el equipo que gana la Batalla Colosal de Exatlón México y se queda con el Viaje Colosal sería el equipo rojo, al aparecer la escuadra escarlata se está recuperando, ya que ayer ganaron la Villa 360, lo que les está dando confianza en medio de una crisis que tenían.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero ganador de la noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos se están recuperando de la mala racha, este equipo de esta temporada ha sido de los que más trabajo le ha costado salir de las barracas y que han acumulado más derrotas en la temporada, pese a que está Mati Álvarez que es una de las leyendas más grandes del programa.

Su evidente recuperación, tras sus recientes victorias les está dando más confianza en el momento indicado, ya que son más atletas que los azules y eso les da la ventaja de que se pueden colar más rojos a la gran final.

Pese a la mala racha, los rojos han logrado ir eliminando a los azules en la temporada.

El final de la temporada ya está cerca y pronto se vendrán las eliminaciones dobles o eliminaciones diarias con rumbo a la final, se espera que el programa acabe en mayo, antes de que inicie la nueva temporada de Masterchef.