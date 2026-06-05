Elba ‘Chunchuna’ Villafañe murió a los 92 años de edad. La reconocida actriz, modelo y arquitecta argentina destacó a través de su vida por su trabajo en el mundo del entretenimiento, así como su labor social.

La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de un emotivo mensaje que conmovió al público. “Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”, lamentó.

“Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho”, dijo sobre Chunchuna Villafañe. “Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas".

¿Quién era y de qué murió Chunchuna Villafañe?

Nació el 9 de abril de 1934 en la ciudad de Buenos Aires. El apodo “Chunchuna”, con el que alcanzó gran popularidad, surgió de “Chonchona”, una palabra italiana vinculada a una muñeca, como llamaban a su madre.

Entre la década de los 60’s y 70’s, se consolidó como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Se convirtió en un ícono de la época con gran presencia en la televisión, teatro y cine.

En la pantalla grande formó parte de películas como “La historia oficial”, trabajo por el que recibió una nominación al premio Cóndor de Plata y fue reconocida en el Festival de Cine de Chicago.

Además, participó en producciones cinematográficas como “Los hijos de Fierro”, “No toquen a la nena”, “Un guapo del 900” y “Vidas privadas”.

En televisión forma parte de ficciones como “Atreverse”, “Mujeres asesinas”, “Tratame bien”, “Alta comedia”, “El teatro de Jorge Salcedo” y “El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena”

Sobre los escenarios teatrales también construyó una amplia trayectoria con obras como “Ricardo III”, “Cartas de amor”, “Acaloradas” y “Días felices”.

Se desconoce la causa particular de la muerte, aunque se recuerda que en el pasado, su hija habló sobre las complicaciones que tenía la actriz en 2024 por su avanzada edad.

“Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil. Lo suyo se llama afasia de expresión, no puede traducir a palabras lo que quiere decir. Ella vive en su casa, que es el lugar donde le gusta estar, y yo la visito muy seguido. Hoy justamente la vi. Sigue manteniendo impecable su cabellera maravillosa ¡poniéndose ruleros! Y enojándose por cómo yo mantengo la mía. Aunque no lo pueda verbalizar, me la agarra, me la toca y a su modo me lo dice todo“, contó.

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