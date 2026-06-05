Muere James Handy, actor de ‘Top Gun’ y ‘Jumanji’; el hijo de su novia lo apuñaló

El actor James Handy murió el pasado miércoles 3 de junio después de ser apuñalado a los 81 años de edad en su domicilio en Tarzana, California. El actor es conocido por su participación en cintas como ‘Top Gun Maverick’ y ‘Jumanji’.

El asesinato de James Handy

De acuerdo con el medio especializado People, Michael Gledhill, el responsable del ataque llamó al 911 para confesar haber apuñalado a James Handy el pasado 3 de junio.

Actor James Handy, who appeared in ‘Jumanji’ and ‘Top Gun: Maverick’, has died at 81



He was stab*ed to death by his girlfriend’s son pic.twitter.com/lIBsPK21aY — Pubity (@pubity) June 5, 2026

Gledhill llamó a la línea de emergencia por un “problema no especificado”, de acuerdo con el audio de la llamada. “Soy el hijo del hombre, acabo de matarlo”, dijo la persona.

Al llegar a la vivienda del actor, los policías encontraron a Handy en el jardín delantero de su casa con una herida de arma blanca en el pecho. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

¿Qué pasó con el hijo de la novia de James Handy?

Las calles cercanas de la vivienda de Handy fueron cerradas por las fuerzas de seguridad y se investigaron las viviendas cercanas. Gledhill de 44 años de edad fuer arrestado y lo trasladaron a la cárcel de Van Nuys.

Fue acusado por asesinato y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares. Se sabe que Gledhill vive en la casa donde ocurrió el delito junto a su madre, que es la novia de la víctima.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el atacante e hijo de la novia de Handy, fue detenido como sospechoso el jueves.

¿Quién era James Handy?

James Handy era un actor estadounidense nacido el 19 de marzo de 1945. Apareció en numerosas películas y programas de televisión desde 1977 como Arachnophobia , Jumanji , Unbreakable , Logan y como Jimmy en Top Gun: Maverick .

Sus apariciones televisivas más destacadas son como Arthur Devlin en Alias ​​de ABC y Lou Handleman en Profiler , un programa de NBC

¿Quieres saber más?

Muere Abraham Pérez, actor de la frase: ‘Sí, que se largue’ en La Familia Peluche

Todo sobre el altercado vial de Joan Kuri, actor de Televisa

¿De qué murió Indio Solari y qué enfermedad tenía?

Lukas Agirre, ¿qué pasó?, ¿cómo murió el joven asesinado en San Sebastián?