La pelea entre Roro y Rivers en La Velada del Año 2026 podría ser cancelada por este motivo | VIDEO

La pelea entre Roro y Rivers en La Velada del Año 2026 podría ser cancelada por este motivo

El combate entre Rivers y Roro podría no realizarse, pues durante el pesaje antes de La Velada del Año 2026, en el último careo, la mexicana expuso que no estaba enterada del tipo de casco que iba a llevar su contrincante.

Rivers podría no pelear contra Roro por el casco de la española

Durante su participación en la transmisión en vivo, ambas conversaron sobre el detalle que podría ser determinante para definir si la pelea se lleva a cabo o no. “Ha habido un problema de última hora”, se sinceró el creador de contenido.

La diferencia entre los cascos de Rivers y RoRo. 😳 pic.twitter.com/F8Orb2QfFN — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

Y es que resulta que Roro había puesto como condición para pelear en La Velada del Año 2026, poder utilizar el casco que mejor le funcionara para no recibir impactos en la nariz tras haberse operado hace un año, pero Rivers no había sido informada sobre el casco específico.

“Unas horas antes de la pelea ¿tú dirías que sí? Cuando no te habían avisado y te enteraste tu sola“, cuestionó la mexicana sobre el casco que estaba hecho de plástico y era bastante duro a comparación del suyo.

La regiomontana se disculpó por abrir paso a la polémica: “Siento que es bastante injusto. Es un casco con esta superficie completamente dura. No nos habían informado nada, se enteró mi equipo en la charla de boxeadores”, señaló. “Es una injusticia muy grande y creo que no es lo correcto”.

Por su parte, Roro mencionó que estaba sorprendida de que nadie le notificara a su rival sobre el casco que ella iba a utilizar para la pelea cuando ya había sido aprobado por los organizadores del torneo entre influencers.

🚨🚨 RIVERS SE NIEGA A PELEAR CONTRA RORO A MENOS DE 24 HORAS DEL COMBATE



Roro exige pelear con un casco que le protege la nariz porque se la operó hace un año y necesita cuidarla. La Velada aprobó esta protección, pero Rivers lo desconocía y, al enterarse, ha asegurado a la… pic.twitter.com/48lgyGsKZB — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

“A mi un casco de barra convencional no me sirve porque no puedo recibir ningún tipo de impacto”, compartió la española y aseguró que propuso dos cascos al equipo de La Velada. “El caso es que el mío es un tema médico”, precisó.

Además, Roro aseguró que estaba utilizando el mismo casco que los participantes de Supernova, cosa que Rivers negó de manera rotunda al señalar que aquellos son mucho más abiertos del rostro.

¿Habrá pelea entre Rivers y Roro?

El encargado del tema deportivo, Sándor Martin, confirmó que el combate podría ser cancelado. “Puede que a menos de 24 horas no tengamos combate si no llegamos a un acuerdo” y mencionó que ya que ningún casco que proponía la organización le iba bien a Roro, la dejaron elegir.

“Nos hace una propuesta ya hace tiempo, después de haber insistido en que nos enviase una propuesta de un casco que no aceptamos. Entonces ya quedaba poco margen de tiempo, la verdad, y le dijimos que tenía que buscar otras opciones“, dijo al señalar que el primero parecía ”de gladiador".

Inédito.



🚨 SÁNDOR MARTIN CONFIRMA QUE AHORA MISMO, A FALTA DE ACUERDO, NOS QUEDAMOS SIN COMBATE ENTRE RIVERS Y RORO



“Bueno, realmente puede que a menos de 24 horas no tengamos combate si no llegamos a un acuerdo. O sea, esa es la situación ahora mismo. Lo que ha pasado es que… pic.twitter.com/TNKQW9huSS — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

Y señaló que con el poco tiempo antes de la pelea, aceptaron el segundo casco que propuso después de hablar con el equipo deportivo.

Al final, determinaron que sí habría pelea, pues roro propuso la opción de acolchar la estructura plástica y cortar la zona del mentón. A pesar de ello, Rivers señaló que “no es lo ideal” pero que tiene muchas ganas de pelear en La Velada del Año.

VOLVEMOS A TENER COMBATE ENTRE RIVERS Y RORO



“La conclusión, como yo había dicho antes y propuesto, es que esto se puede acolchar, ¿vale? La estructura se puede acolchar y se puede quitar la parte de abajo. Yo, si queréis, lo puedo hacer, pero tardaría un ratillo y me preocupa.”… pic.twitter.com/JvbSOBo8Pt — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

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