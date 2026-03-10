Velada del Año 6: Todo sobre la pelea de Rivers vs Roro

Este lunes 9 de marzo se reveló que el combate estelar femenino sería el de Roro contra Rivers, ambas ya participantes anteriores de La Velada del Año en anteriores ediciones que se suben al ring siendo las favoritas de muchos.

Durante su primer cara a cara, Rivers y Roro se mostraron emocionadas por regresar al ring y enfrentarse en La Velada del Año 6, cada una luciendo su estilo característico y empatando muy bien entre ellas.

La mexicana regresa al show tres años después, ya que formó parte de la tercera edición, donde además tuvo una doble participación en el show, mientras que la española peleará por segundo año consecutivo buscando ganar su pelea en esta ocasión.

El evento tendrá lugar el 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. Si bien el evento ya es sold out, podrás verlo en vivo a través de YouTube y Twitch.

¿Cuánto pesan y miden Rivers y Roro?

El organizador del evento, Ibai Llanos, señaló que buscaban conseguir una pelea sin grandes diferencias de peso y altura, generando así una igualdad de condiciones entre ellas.

Roro tiene 23 años de edad; su estatura es de 1.50 metros y se sabe que pesa entre 48 y 49 kilos. Por otro lado, Rivers tiene 27 años; mide aproximadamente 1.60 metros, respecto a su peso se calcula que este entre los 55 kilos.

De acuerdo con lo que platicaron en el cara a cara, las famosas de Internet acordaron llegar a los 52 kilos, por lo que Rivers tendrá que bajar de peso y Roro tendrá que subir.

Aunque la estatura tiene una diferencia de 10 centímetros, está mucho más nivelada que en ediciones anteriores donde en algunos enfrentamientos hay grandes diferencias que para muchos, resultan en desventajas.

“Me parece una rival muy dura, hay que prepararse muy fuerte para ir contra ella y yo este año voy a muerte”, elogió Roro a Rivers, dejando ver su admiración por la mexicana que hizo historia en la tercera entrega del show.

Además, Roro se despidió no sin antes regalarle una galleta horneada por ella misma. Reveló que también le entregó una a Rivers tras bambalinas con la bandera de México como un detalle que muestra que habrá una competencia sana en su combate de La Velada del Año 6.