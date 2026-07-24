Luego de que Lau Styling, estilista de moda argentina, publicara en sus redes sociales un video en el que lanza fuertes insultos contra los mexicanos, en el marco del Mundial 2026, parece que Flor Vigna está enfocada en mejorar su imagen y decidió no trabajar con su connacional.

La creadora de contenido y cantante presentó oficialmente a su nuevo stylist para La Casa de los Famosos México. La también actriz sorprendió a sus seguidores al revelar quién será el encargado de acompañarla en esta nueva etapa, dentro del reality show.

Flor Vigna tiene nuevo stylist tras polémica con Lau Styling, ¿quién es?

“Les voy a presentar mi nuevo estilista (...), ¡él es increíble!”, dijo Flor Vigna en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Se trata de Roberto Cross, quien forma parte del nuevo equipo de moda de la argentina que está integrado por la diseñadora Karen Camposy el fashion stylist David Arredondo.

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Roberto Coss comparte con emoción que es parte del equipo de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 2026

Roberto Coss, por su parte, también anunció que será parte de La Casa de los Famosos como stylist de Flor Vigna.

"Estamos listos para este gran reto con @florivigna llegó el momento de que la gente me conozca y sepa que llevamos 11 años en la industria haciendo Fashion Stylist a muchas celebridades y esta vez seremos Team Flor“, escribió junto a un video donde se aprecia un muñeco inspirado en él.

En redes sociales los seguidores de Flor Vigna celebraron que Roberto Coss se una a la argentina y recordaron que el estilista vistió a Carlos Antonio Cruz, conocido como Caramelo, influencer dominicano, durante su estancia en La Casa de los Famosos All-Stars 2025.

También ha vestido a Dulce María, Issabela Camil, Vanessa Claudio, Donovan Morales, Anette Michel, Chingu Amiga, Daniela Botero, Carmen Campuzano, Deborah La Grande, Daniela Luján y Ela Velden, entre otras personalidades del mundo del entretenimiento.

Según la información disponible en su biografía de Instagram, Roberto Coss es stylist, fotógrafo, fashion editor de las revistas SAVAGES MAGAZINE y C R X S S Magazine.

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