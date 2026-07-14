¿De dónde es Flor Vigna, edad y pareja? Esto se sabe

Flor Vigna es una cantante y bailarina que ha destacado a través de los últimos años por su participación en diversos torneos de box entre creadores de contenido, siendo el último Supernova 2026, donde obtuvo la victoria.

Antes de esto, la famosa también participó y ganó el concurso de baile Showmatch: Bailando por un sueño en 2016 y 2017. Además, fue host digital en MasterChef Celebrity en su país natal.

En la televisión internacional, Flor Vigna participó recientemente en el reality chileno Mundos Opuestos (grabado en Perú para el Canal 13), el cual abandonó de forma escandalosa tras solo tres días de encierro. Por esto, los rumores de su participación en La Casa de los Famosos México 2026 causa revuelo.

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¿De dónde es Flor Vigna y qué edad tiene?

El nombre completo de la cantante es Florencia Giannina Vigna y nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Específicamente, nació y creció en el barrio porteño de Floresta, al oeste de la ciudad.

Nació el 11 de junio de 1994, por lo que actualmente tiene 32 años de edad recién cumplidos. La famosa mide 1.68 m y su peso ronda entre los 60 y lo 63 kilos, algo que se sabe por su participación reciente en torneos de box entre influencers.

El motivo por el que incluyó la bandera de México a pesar de no tener sangre azteca es que durante su participación en el Supernova 2026, la bailarina recibió una buena recepción del público antes y después de su pelea contra Alana Flores.

La cantante argentina se enfrenta invicta ante Alana Flores ı Foto: Redes sociales

¿Quién es la pareja de Flor Vigna?

Actualmente, Flor Vigna se encuentra soltera. Su anterior relación pública fue con el cantante Lautaro López con quien hizo oficial el noviazgo a finales del 2024 y con quien terminó en buenos términos a inicios de 2026.

Antes de él, estuvo por tres años en una relación con Luciano Castro, con quien protagonizó una ruptura bastante escandalosa, pues ella denunció haber sufrido episodios de manipulación y le reclamó públicamente la devolución de un préstamo de dinero.

SU relación más extensa conocida fue la que mantuvo con Nicolás Ochiatto que comenzó en 2014 en el programa Combate y finalizó de forma definitiva en 2021. La artista hoy se encuentra viviendo un momento de crecimiento personal y laboral, sin pareja.

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