¿Qué le pasó a Adriana Barrientos? Así fue el violento asalto que sufrió

La modelo y conductora chilena Adriana Barrientos vivió momentos de terror este fin de semana al ser víctima de un violento asalto en el sector de El Golf, en la comuna de Las Condes, Chile.

¿Qué le pasó a Adriana Barrientos?

El ataque, que fue captado por cámaras de seguridad, ocurrió cuando un grupo de delincuentes la interceptó para despojarla de su vehículo.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 16:00 horas, cinco sujetos encapuchados la abordaron y la amenazaron con armas para robarle un reloj, otras pertenencias y su Porsche. Tras cometer el atraco, los responsables escaparon a bordo del automóvil.

Horas después del incidente, Barrientos compartió en sus redes sociales el difícil momento que vivió. La conductora contó que fue golpeada, insultada y apuntada con un arma durante el asalto.

“La única pistola que les quité era de plástico. Todo mal, mal, mal”, escribió en una historia de Instagram. También relató que los agresores la empujaron al suelo, provocándole lesiones en el rostro, las manos y las piernas.

Poco después, personal policial localizó el Porsche abandonado y lo aseguró para continuar con las investigaciones. Hasta el momento no hay personas detenidas y el caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Quién es Adriana Barrientos?

Adriana Barrientos Castro nació el 16 de abril de 1980 en Chile y comenzó su carrera como modelo en 2004 tras aparecer en el programa Buenos Días a Todos.

Ese mismo año obtuvo el segundo lugar en Miss Chile y fue reconocida con el premio a Mejor Traje de Baño en Miss Mundo Chile. En 2005 representó a su país en el certamen Miss Internacional Asia-Pacífico, celebrado en Guangzhou, China, donde logró ubicarse entre las diez mejores participantes.

A partir de 2010 dio el salto a la televisión como reportera y comentarista de espectáculos en el programa Alfombra Roja, donde participó en la cobertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Desde entonces se ha mantenido como una figura constante de la televisión y el entretenimiento en Chile.

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