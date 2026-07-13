¿De qué murió Marie Claire González? La influencer que denunció abuso de su ex

Murió Marie Claire González, influencer, empresaria y fundadora de Executive Lab, quien en las últimas semanas había hecho público el maltrato que habría sufrido por parte de una expareja.

La también escritora, conferencista y promotora del emprendimiento femenino, de 39 años, se había mostrado transparente con diversas publicaciones en las que brindaba información a posibles víctimas de maltrato físico y psicológico.

En una publicación, la joven aparecía con un enorme hematoma en la zona del ojo y la sien. “El hecho de que no me haya muerte con todo lo que me ha pasado, confirma que soy el personaje principal”, dijo.

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“Aprende a reconocer las señales del abuso y del maltrato psicológico. Habla. Busca ayuda”, escribió la emprendedora panameña en una segunda publicación para advertir a sus seguidoras.

“Si te sientes identificad@ con lo aquí escribo, te recomiendo refugiarte en tus seres queridos y decirles cómo te sientes. Te dejo textos para que leas más al respecto, porque NO estás loca como te lo han hecho creer, NI ESTÁS EXAGERANDO, que es la frase común”.

¿De qué murió Marie Claire González?

Aunque la muerte de la empresaria fue confirmada recientemente, las autoridades de Panamá no han informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento, por lo que en redes sociales circulan especulaciones.

Medios panameños e internacionales señalan que una de las líneas de investigación apuntaría a un presunto suicidio, una versión que no ha sido confirmada ni se encuentra respaldada por algún informe forense o filtración.

Las investigaciones para determinar la causa de muerte de la mujer siguen su cursi. Familiares, seguidores y usuarios de redes sociales han expresado sus condolencias mientras esperan el esclarecimiento de los hechos.

¿Quién era Marie Claire González?

Marie Claire González era una empresaria, escritora, conferencista, excongresista e influencer nacida en Panamá.

Durante su trayectoria profesional, se enfocó en impulsar proyectos enfocados en liderazgo, innovación, emprendimiento femenino y bienestar emocional, lo que la convirtió en una figura reconocida del ecosistema empresarial de Centroamérica.

En ese sentido, su trabajo la convirtió en un personaje reconocido por Forbes como una de las mujeres más influyentes de la región. Además, logró formar una comunidad de miles de seguidores.

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