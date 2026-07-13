Esto sabemos de Pamela Yahaira, mujer que fue rociada con gasolina en Nuevo León; hay un detenido

En un lamentable nuevo caso de posible feminicidio en México, una joven de nombre Pamela Yahaira perdió la vida después de que fuera atacada con gasolina, en el municipio de Juárez, Nuevo León, hechos que ya investigan las autoridades y por el cual ya hay un detenido.

El caso provocó conmoción entre la comunidad del municipio neoleonés, pero rápidamente ha dado la vuelta a todo el país por tratarse de un nuevo caso de agresión por posible causa de género. Esto se sabe del caso de Pamela Yahaira.

Invitada a una fiesta, atacada con gasolina y declarada sin vida un día después: el caso de Pamela Yahaira

Pamela Yahaira Alvarado, de 25 años, murió el sábado 11 de julio tras varias horas hospitalizada por la gravedad de las quemaduras, provocadas por un ataque con gasolina perpetrado por dos masculinos.

Pamela Yahaira, de 25 años, fue víctima de un ataque con gasolina en NL. ı Foto: Redes sociales

El caso comenzó a investigarse como una agresión, pero tras confirmarse el fallecimiento de la joven, la Fiscalía de Nuevo León reorientó la carpeta bajo el protocolo de feminicidio.

Todo comenzó cuando Pamela Yahaira conoció a un hombre a través de redes sociales, con quien entabló una supuesta amistad. Posteriormente, el masculino la invitó a una fiesta en Guadalupe, en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Autoridades encontraron a Pamela Yahaira con heridas en un predio de Juárez, Nuevo León; fue trasladada a hospital. ı Foto: Generada por IA

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades, Pamela Yahaira fue llevada por dos hombres a una quinta en Juárez, a unos 30 minutos de donde fue la fiesta.

Ahí, según la información oficial, los hombres presuntamente rociaron gasolina a la joven y le prendieron fuego, lo que resultó en graves quemaduras.

La mañana del viernes 10 de julio, policías municipales localizaron a la joven con quemaduras severas sobre la calle Sección 123, en la colonia Lomas del Sol, en Juárez.

Elementos de Protección Civil trasladaron de emergencia a Pamela Yahaira al Hospital General de Juárez. Sin embargo, un día después, el sábado, falleció por la gravedad de las quemaduras.

En la imagen, la Fiscalía de Nuevo León. ı Foto: Instagram, @fiscalianl

No obstante, Pamela Yahaira alcanzó a testificar ante Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes acudieron al hospital para entrevistar a la víctima e iniciar las indagatorias.

Cae Óscar “N” por presunta responsabilidad en feminicidio de Pamela Yahaira; buscan a otro

La investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables, Óscar “N”, de 32 años, quien fue localizado y detenido tras un operativo de la Fuerza Civil en la colonia Santa Isabel, en Juárez.

Óscar “N” fue detenido mientras viajaba en una motocicleta junto a Karina “N”, de 35 años. A los detenidos les fueron aseguradas varias dosis de presunta droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Óscar "N" fue detenido por su probable responsabilidad en estos hechos. ı Foto: Redes sociales

Las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo presunto implicado y continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Con dolor, despiden a Pamela Yahaira

Compañeros y amigos de la joven de 25 años se despidieron de ella a través de redes sociales, y pidieron que se garantice la justicia en este caso.

“Hoy nos despedimos de ti sin querer hacerlo, una muy buena persona que solo buscaba lo mejor para sus hijos, una persona con mucha vida por delante, te hicieron sufrir de una manera que no merecías, pero el karma y el tiempo se cobrarán todo”, escribieron personas cercanas en redes.

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