Promete la Fiscalía $500 mil por feminicida de Abril Pérez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que permita localizar y detener a Juan Carlos García Sánchez, señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido en noviembre de 2019.

El Dato: LA INFORMACIÓN sobre Juan Carlos García Sánchez podrá proporcionarse de manera confidencial al correo recompensas@ fgjcdmx.gob.mx o al 55 5345 5400.

La recompensa por García Sánchez, quien también fue director de un área en Elektra, fue publicada por el órgano local en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 7 de julio y establece que busca al sospechoso por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, asociación delictuosa y feminicidio.

Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicio. ı Foto: larazondemexico

Feminicidio de Abril Pérez Sagaón ocurrió en 2019

El caso se remonta a enero de 2019, cuando Abril Pérez Sagaón denunció que su entonces esposo la atacó con un bate de béisbol mientras dormía y posteriormente intentó degollarla con un cúter frente a uno de sus hijos, quien intervino para salvar a su madre.

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El Ministerio Público imputó al exdirectivo de Amazon por tentativa de feminicidio y obtuvo una orden de aprehensión; sin embargo, el entonces juez Federico Mosco González reclasificó el delito a violencia familiar y lesiones, decisión que permitió que el empresario enfrentara el proceso en libertad.

Al quedar su agresor libre, Abril Pérez continuó asistiendo a las audiencias por el proceso penal y la solicitud de divorcio, hasta que el 25 de noviembre de 2019, casi 10 meses desde que la atacó dormida y en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, fue interceptada por hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acompañada por dos de sus hijos y su abogado.

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Después del crimen, la FGJCDMX obtuvo una nueva orden de aprehensión contra Juan Carlos García Sánchez, quien abandonó el país y desde entonces permanece prófugo. Además, cuenta con una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

Las investigaciones posteriores apuntaron a que el ataque fue planeado con anticipación y en 2022, durante el juicio contra los autores materiales, uno de los sentenciados declaró que García Sánchez ordenó el asesinato de Abril y ofreció 180 mil pesos, además de un pago adicional si el crimen se cometía antes de una audiencia del proceso que enfrentaba por el ataque de enero de 2019.

Cesados, dos jueces involucrados

El caso también tuvo consecuencias para integrantes del Poder Judicial, ya que en 2021 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México destituyó definitivamente a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, al concluir que actuaron sin perspectiva de género al reclasificar el delito y dejar en libertad al imputado.

Hasta ahora, varios autores materiales han sido sentenciados por el feminicidio; sin embargo, el presunto autor intelectual continúa prófugo.

La información del paradero de Juan Carlos García Sánchez podrá proporcionarse de manera confidencial las 24 horas del día en la Dirección General de Derechos Humanos de la FGJCDMX, mediante el correo recompensas@fgjcdmx.gob.mx o al teléfono 55 5345 5400.

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