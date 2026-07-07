FGR asegura 2 mil 250 litros de hidrocarburo durante cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de 2 mil 250 litros de hidrocarburo durante un cateo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado sobre avenida Tepatitlán, esquina con la calle Atoyac, donde vecinos reportaron la presencia de elementos de la FGR , de la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Autoridades federales cerraron la circulación en la zona, que mantuvieron bajo resguardo desde el pasado 26 de junio. Las operaciones continuaron hasta el día siguiente, e incluso algunos vecinos tuvieron que ser desalojados debido al riesgo que representaba la toma clandestina.

Cateo ocurrió en inmueble ubicado en la avenida Tepatitlán. ı Foto: FGR

FGR asegura 45 bidones con hidrocarburo

El predio fue descubierto después de que Pemex detectó irregularidades en un ducto de Azcapotzalco. Tras una revisión, las autoridades localizaron una fachada pintada como refaccionaria. En el sitio hallaron una toma clandestina descontrolada, por lo que el Ministerio Público de la Federación inició una investigación por un delito en materia de hidrocarburos.

Agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al lugar con apoyo de la Guardia Nacional, Protección Civil y personal de Pemex.

En el sitio, los agentes aseguraron 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno. La FGR indicó que los recipientes contenían hidrocarburo, con un volumen total aproximado de 2 mil 250 litros.

Bomberos de la Ciudad de México acudieron a retirar los bidones. ı Foto: FGR

... y en Álvaro Obregón, detienen a cuatro por extorsión

En la alcaldía Álvaro Obregón, fueron detenidos cuatro hombres presuntamente vinculados con una célula delictiva dedicada a la extorsión, cobro de piso y venta de droga al poniente de la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que dos de los detenidos, identificados como Osvaldo Aldair “N” y Maximiliano Farid “N”, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado en grado de tentativa.

Además, las autoridades aseguraron 106 dosis de aparente droga, un paquete con marihuana, dosis de metanfetamina, un arma de fuego corta, 11 cartuchos útiles, dos equipos telefónicos y un vehículo.

En la captura de los sospechosos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCP) y de la FGR, en coordinación con policías de la SSC.

#Importante | Resultado de una operación conjunta de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX, de la @SSPCMexico y la @FGRMexico detuvieron en @AlcaldiaAO a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la zona poniente de… pic.twitter.com/LxX1klRKVh — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 7, 2026

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cehr