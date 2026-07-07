Firma falsa y origen postal alimentan dudas sobre cartas atribuidas a ‘El Chapo’

Una carta, un matasellos y un nombre mal escrito colocaron bajo duda la autenticidad de las catorce misivas atribuidas a Joaquín Guzmán Loera en los últimos meses El documento, recibido el 30 de junio por la corte federal de Brooklyn, llegó desde Jackson, Misisipi, y no desde Colorado, donde el ex líder del Cártel de Sinaloa cumple condena. La firma en el mensaje también es falsa ya que invierte los apellidos del Chapo.

Para la defensa del Chapo, el matasellos y la firma diferente a su nombre legal, reforzaron la duda sobre el origen de las cartas. Gerardo Rincón Flores, abogado del sinaloense en México, rechazó que los documentos recientes correspondan a su cliente.

“Las cartas que se han mandado ninguna es del señor Guzmán. No son de ‘El Chapo’, te lo confirmo. Yo tengo las pruebas”, declaró en entrevista con Luis Cárdenas.

Para el litigante, el origen postal no es el único elemento que genera dudas. Rincón Flores afirmó que cualquier comunicación de un interno bajo ese régimen debe cruzar controles penitenciarios antes de salir del centro carcelario, además de revisiones por parte de autoridades federales de Estados Unidos.

🔴 En entrevista #Exclusiva con @azucenau, Gerardo Rincón, abogado de “Chapo” Guzmán, dijo que “son totalmente falsas” las cartas que le han atribuido en las últimas semanas. También mencionó que hoy entregará información a #EU sobre 32 personas que estarían relacionadas con… pic.twitter.com/vMmKBjrvtP — Michelle Rivera (@michelleriveraa) July 7, 2026

Rincón Flores puso como ejemplo su propio proceso para representar legalmente a Guzmán Loera. Según el abogado, los poderes notariales que acreditan su defensa tardaron casi dos meses en salir de ADX Florence, a los que se suman dos meses y medio de trámites de amparo. Con ese antecedente, sostuvo que el envío de una carta desde la prisión no puede ocurrir sin una cadena de autorizaciones.

A esa observación se sumó la comparación de trazos. El defensor dijo que revisó la letra y la rúbrica contra formatos de representación legal que conserva en su archivo, y sostuvo que no coinciden con los documentos firmados de manera auténtica por Guzmán Loera.

Mariel Colón, integrante de la defensa en Estados Unidos, también negó la autenticidad de las cartas, según Rincón Flores. El abogado aseguró que ya existe una investigación para ubicar a la persona que pudo elaborar y remitir los textos a la corte.

El idioma también forma parte de las dudas de la defensa. Rincón Flores sostuvo que Guzmán Loera no habla ni escribe en inglés y que, aunque puede comunicarse en español, no tiene facilidad para redactar textos extensos, por lo que el estilo de las cartas no corresponde al perfil de su cliente.

Rincón Flores aseguró que envió un manifiesto al juez Brian Cogan y a Mariel Colón con los elementos que, de acuerdo con su versión, descartan la autoría de Guzmán Loera. En ese documento incluyó las inconsistencias detectadas en el origen postal, la firma, el orden de los apellidos y el estilo de redacción.

El abogado sostuvo que las cartas buscan desviar la atención del proceso legal y las calificó como distractores ajenos a la estrategia de defensa.

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MSL