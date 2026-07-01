En su carta número 14

El Chapo apunta ahora contra su condena en EU y denuncia fallas en su juicio

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una nueva carta al tribunal que lo sentenció, donde asegura que el veredicto careció de sustento legal

El Chapo manda nueva carta a Estados Unidos
El Chapo manda nueva carta a Estados Unidos Foto: Especial
Por:
Elizabeth Hernández

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cambió ligeramente el enfoque de sus reclamos ante autoridades estadounidenses. En su carta número 14, el exlíder del Cártel de Sinaloa ya no centra su mensaje en una petición de traslado, sino en el proceso judicial que terminó con su condena en Estados Unidos.

La nueva comunicación, escrita a mano y recibida el 30 de junio de 2026 por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, sostiene que su juicio incumplió disposiciones del sistema judicial estadounidense. Guzmán Loera también afirma que la sentencia careció de sustento legal suficiente.

Desde la prisión ADX Florence, en Colorado, el capo mexicano dirigió la misiva al tribunal de Brooklyn. En el texto menciona al juez Brian Cogan, invoca la Carta de Derechos y acusa violaciones a políticas federales, derechos constitucionales y reglas del proceso. El Chapo también aseguró que el veredicto se obtuvo pese a la supuesta falta de pruebas.

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El exlíder del Cártel de Sinaloa ha intensificado el envío de cartas dirigidas al tribunal federal desde mayo.

En ellas ha insistido en denunciar las condiciones de su reclusión, solicitar su traslado a México y promover distintos argumentos con los que pretende revertir o revisar la condena de cadena perpetua que recibió en 2019.

La carta mantiene la línea de inconformidad que Guzmán Loera ha sostenido ante autoridades de Estados Unidos, pero esta vez coloca el peso en el juicio que lo condenó y en las presuntas fallas legales que, según él, marcaron el caso.

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MSL

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