‘El Chapo’ escribe por undécima vez a autoridades de EU; insiste en volver a México

Joaquín “El Chapo” Guzmán dirigió una nueva carta manuscrita a autoridades judiciales de Estados Unidos, en la que vuelve a plantear reclamos sobre su proceso, su extradición y las condiciones que enfrenta en prisión.

El documento, fechado el 2 de junio de 2026 y con sello de recepción del 10 de junio, aparece dirigido al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn, con atención al juez Brian Cogan, quien llevó el juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Esta sería la undécima carta que Guzmán envía a autoridades estadounidenses, de acuerdo con el contenido atribuido al narcotraficante. En el escrito, el exjefe criminal afirma que busca respaldar a su abogado y expone que no puede acudir solo ante una corte por la barrera del idioma.

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“El Chapo” escribe por undécima vez a autoridades de EU ı Foto: Especial

Guzmán también sostiene que enfrenta una violación a sus derechos por temas relacionados con su comparecencia judicial y su extradición.

Otro punto central del escrito es su petición de volver a México. La carta menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cita como referencia Palacio Nacional, en la Ciudad de México, antes de plantear que busca apoyo por una vía de “política exterior” para regresar al país.

Además, el documento alude a su salud, a las visitas de su familia y a presuntas afectaciones dentro del penal donde permanece recluido. Guzmán también rechaza responsabilidad por hechos de violencia en México y afirma que intentó proteger su vida y la de su familia.

La carta cierra con un agradecimiento al juez Brian Cogan y al Tribunal del Distrito Este de Nueva York, al tiempo que pide que su salud se tome en cuenta en una próxima etapa de apelación.

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MSL