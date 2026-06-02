En otra carta, ‘El Chapo’ insiste en su regreso a México

Otra carta atribuida a Joaquín “El Chapo” Guzmán expone de nuevo ante una Corte de Estados Unidos su petición para revisar la extradición que lo llevó a enfrentar juicio en ese país y permitir su regreso a México, un reclamo que ha sostenido en una larga cadena de misivas dirigidas al tribunal.

El documento manuscrito, fechado el 28 de mayo y con sello de ingreso del 2 de junio de 2026, aparece dirigido a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Este de Nueva York. La hoja contiene datos de la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad de Florence, Colorado, donde el exlíder del Cártel de Sinaloa cumple condena.

Bajo el encabezado “liberación por política exterior”, Guzmán Loera vuelve sobre el mismo planteamiento que ha colocado en otros escritos. En su argumento sostiene que su extradición desde México violó normas extranjeras y que el tribunal no contó con información suficiente para revisar las condiciones de su entrega.

La nueva misiva también cuestiona la evidencia usada durante el proceso judicial en Estados Unidos. El texto manuscrito alude a declaraciones de terceros y expone que, desde su perspectiva, el caso descansó en versiones indirectas, aunque la carta no desarrolla pruebas nuevas ni datos adicionales sobre esa afirmación.

Al presentarse por su nombre y alias, el capo reclama que el proceso afectó sus derechos y menciona a su esposa e hija al hablar del impacto que tuvo su juicio. En esa parte del escrito pide una respuesta bajo la Constitución estadounidense y hace referencia a la Carta de Derechos.

“El Chapo” Guzmán pide al juez tomar en cuenta su escrito antes de una próxima fecha ante una corte de apelaciones. El documento plantea que el tribunal debe responder sobre la política que, según él, podría abrir la puerta a su liberación o devolución a territorio mexicano.

La carta se suma a una correspondencia prolongada en la que Guzmán ha insistido en revisar su extradición y en reclamar su retorno a México, pese a que enfrenta una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos por su responsabilidad al frente del Cártel de Sinaloa.

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FGR