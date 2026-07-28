¿Por qué retiraron los cargos contra ‘El Mayo’ Zambada en San Diego tras la cadena perpetua?

Ismael "El Mayo" Zambada, en un boceto de tribunal, el 20 de julio de 2026.

La condena a cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada continúa siendo la resolución que define su futuro legal en Estados Unidos.

Sin embargo, una decisión tomada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California generó nuevas dudas sobre su situación jurídica al solicitar el retiro de los cargos que aún permanecían abiertos en San Diego.

Aunque el anuncio despertó especulaciones, la medida no implica que el histórico líder del Cártel de Sinaloa haya sido declarado inocente, absuelto o que pueda obtener algún beneficio que reduzca la pena que ya le fue impuesta por una corte federal.

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Ismael zambada García, El Mayo, tras su detención por autoridades estadounidenses en México, el 26 de julio de 2024. Foto›Cuartoscuro

¿Por qué retiraron los cargos contra “El Mayo” Zambada en San Diego?

La Fiscalía Federal explicó que la principal razón para solicitar el cierre del expediente en California es que Ismael “El Mayo” Zambada ya fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Al existir una sentencia que garantiza que permanecerá en prisión el resto de su vida, las autoridades consideraron innecesario continuar con un segundo proceso penal en otro distrito federal, ya que el resultado no modificaría su situación jurídica.

De acuerdo con la información disponible, mantener abierto el caso implicaría destinar recursos humanos, económicos y judiciales a un procedimiento cuyo desenlace no tendría efectos prácticos sobre la condena ya impuesta.

Esta práctica forma parte de los mecanismos de eficiencia procesal utilizados por la justicia federal estadounidense cuando una persona enfrenta procesos simultáneos en diferentes jurisdicciones y uno de ellos concluye con una resolución definitiva.

🔴La fiscalía federal en San Diego solicitó al Distrito Sur de California retirar con perjuicio la acusación contra Ismael “El Mayo”.

Zambada.



También se pidió cancelar la orden de aprehensión vigente en ese caso.



La petición se sustenta en que “El Mayo” ya fue sentenciado a… pic.twitter.com/hiHiNOrHvg — Azucena Uresti (@azucenau) July 28, 2026

La sentencia que marcó el desenlace del principal proceso penal contra el capo mexicano fue emitida el 20 de julio de 2026 por el juez federal Brian Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn.

Durante ese procedimiento, Zambada aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de culpabilidad por delitos relacionados con dirigir una empresa criminal continua, conspiración para delinquir y tráfico masivo de cocaína, heroína y fentanilo.

Como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía desistió de solicitar la pena de muerte, mientras que el tribunal impuso la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Especialistas subrayan que el retiro de los cargos en San Diego no modifica en absoluto la sentencia principal. La cadena perpetua permanece vigente, el decomiso económico continúa firme y la responsabilidad penal determinada por la Corte de Nueva York no cambia.

En consecuencia, la decisión de la Fiscalía de California únicamente representa el cierre de un procedimiento que dejó de ser necesario tras la condena definitiva, sin alterar el futuro legal de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.

"El Mayo" Zambada durante una audiencia ı Foto: Especial

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LMCT