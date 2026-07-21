Así es la prisión donde vivirá Ismael ‘El Mayo’ Zambada su cadena perpetua | FOTOS

El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado este 20 de julio en la Corte de Brooklyn de Nueva York, Estados Unidos; por lo que después de dos años de su detención, ahora deberá pasar toda su vida en prisión.

Luego de haber aceptado su responsabilidad, el ahora sentenciado recibió una condena de cadena perpetua y una multa de 15 mil millones de dólares, “El Mayo” aseguró que no disputaría el fallo.

Pese a esto, la defensa del exnarcotraficante que ahora tiene más de 76 años de edad busca evitar que Zambada sea enviado a la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra también recluido Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Prisión en donde vivirá Ismael “El Mayo” Zambada

La Prisión Administrativa de Máxima Seguridad (ADX, por sus siglas en inglés) Florence está ubicada en el desierto alto de Colorado, y es conocida como la “Alcatraz de las Montañas Rocosas” o “Supermax” y fue inaugurada en noviembre de 1994.

Esta prisión es el hogar de cientos de delincuentes calificados como demasiado peligrosos para permanecer dentro del sistema penitenciario regular, por lo que este espacio fue diseñado para no solamente cumplir la condena de los convictos, sino para que estos se encuentren aislados.

De acuerdo con medios estadounidenses, la Unidad de Aislamiento del Pabellón 13 de la ADX Florence es el hogar de los prisioneros más peligrosos, quienes son exclusivamente hombres que representan una amenaza para la seguridad estadounidense.

ADX Florence ı Foto: Especial

Esta prisión de máxima seguridad cuenta con seis niveles para que los reclusos sean ingresados conforme sus antecedentes penales:

Unidad de control

Unidad de vivienda especial (SHU)

Pabellón 13, con cuatro celdas de máxima seguridad

Unidad “H” de seguridad especial, dedicada a terroristas

Unidad de población general

Unidad de transición

ADX Florence ı Foto: Especial

La prisión tiene un gran sistema de seguridad y vigilancia: Está rodeada por una valla de alambre de púas con una altura de 3.6 metros, tiene torres de vigilancia, perros de ataque, tecnología láser y puertas de acero macizo que se controlan con un control remoto.

Quienes son recluidos en la ADX Florence permanecen dentro de sus celdas de 2.1 x 3.7 metros casi durante todo el día, pues debido a que en esta se intensifican las técnicas represivas de aislamiento y privación sensorial, en la mayoría de los casos los presos pasan aislados entre 20 y 24 horas.

ADX Florence ı Foto: Especial

Con información de Arturo Meléndez.

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